Петро Гадз придбав для Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні надсучасний вертикалізатор
Герой України, власник агрокомпанії «Бучачагрохлібпром», депутат Тернопільської облради від партії «Довіра» Петро Гадз придбав для Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні дороговартісний вертикалізатор EasyStand Evolv Large.
Прилад застосовують в процесі медичної реабілітації пацієнтів, які перенесли гострий інсульт або інші важкі форми неврологічних захворювань. Ціна вертикалізатора – 189 тисяч гривень. Виготовлено його в Данії.
Голова наглядової ради «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, на сьогодні медзаклади України потребують підтримки небайдужих.
– Понад десять років я товаришую з головним лікарем Тернопільської комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Володимиром Шкроботом. Щороку ми втілюємо спільні проекти. Володимир Васильович завжди чуйно відноситься до проблемних питань Бучаччини у галузі охорони здоров’я. Він завжди вислухає та відгукнеться. А я у свою чергу намагаюся допомагати психоневрологічній лікарні матеріально, аби в них було найсучасніше обладнання, засоби для реабілітації важкохворих, які перенесли інфаркт, інсульт. Цього разу з ініціативи Володимира Шкробота ми купили вертикалізатор, якого потребував медзаклад, – зазначив Петро Гадз. – Ми будемо сильнішими, якщо в нас буде більше можливостей. Я прошу всіх бізнесменів Тернопільщини долучатися до програми підтримки закладів охорони здоров’я, бо на сьогоднішній день їм потрібна матеріальна допомога.
Медичний директор з питань неврології КНП «Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня» Валентина Кородюк подякувала аграрію за те, що він не залишається осторонь потреб лікарні.
– Дякую Петру Івановичу за те, що у такий важкий для України час знайшов можливість придбати найсучасніший апарат – вертикалізатор. Він потрібен для нашого нового реабілітаційного відділення, адже значно покращить відновлення пацієнтів з ураженням нервової системи, – підкреслила Валентина Кородюк.
Начальниця управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко також подякувала Петру Івановичу за допомогу.
– У цей нелегкий час ви знаходите можливість допомагати лікувальним закладам, у тому числі обласній психоневрологічній лікарні, де відкривається нове відділення реабілітації. Цей новий прилад буде актуальним для лікування всіх пацієнтів й учасників АТО. Дякуємо Вам, – наголосила Ольга Ярмоленко.