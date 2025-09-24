00:44 | 25.09.2025
Як проходять ремонти на дорогах Тернопільщини: у чому роль незалежних експертів

На державних дорогах Тернопільщини – незалежний контроль якості
☝ Продовжуємо роботи на автошляхах з найвищою інтенсивністю руху та логістично важливих маршрутах Тернопільщини.
Підрядні організації проводять ліквідацію ямковості та інших деформацій дорожнього покриття. Працюємо з гарячим асфальтобетоном, за допомогою пневмо-струменевого методу та влаштовуємо карти.
❗ Всі ці роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання.
🔬 Хід виконання робіт та матеріали перевіряють спеціалісти незалежної організації ДП «Дорцентр». Також фахівці, використовуючи спеціальну техніку, взяли зразки вже влаштованого асфальтобетону на ділянках ремонту картами.
Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення, фінансування дорожньої галузі суттєво змінено, а з 1 січня минулого року кошти, що надходили у Дорожній фонд, з якого здійснювалася оплата робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.
🖇Наголошуємо учасникам дорожнього руху на необхідності уважно долати ділянки, де виконуються дорожні роботи. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте максимально обережні поблизу спеціальної дорожньої техніки.

