Як проходять ремонти на дорогах Тернопільщини: у чому роль незалежних експертів
На державних дорогах Тернопільщини – незалежний контроль якості
Продовжуємо роботи на автошляхах з найвищою інтенсивністю руху та логістично важливих маршрутах Тернопільщини.
Підрядні організації проводять ліквідацію ямковості та інших деформацій дорожнього покриття. Працюємо з гарячим асфальтобетоном, за допомогою пневмо-струменевого методу та влаштовуємо карти.
Всі ці роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання.
Хід виконання робіт та матеріали перевіряють спеціалісти незалежної організації ДП «Дорцентр». Також фахівці, використовуючи спеціальну техніку, взяли зразки вже влаштованого асфальтобетону на ділянках ремонту картами.
Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення, фінансування дорожньої галузі суттєво змінено, а з 1 січня минулого року кошти, що надходили у Дорожній фонд, з якого здійснювалася оплата робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.
Наголошуємо учасникам дорожнього руху на необхідності уважно долати ділянки, де виконуються дорожні роботи. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте максимально обережні поблизу спеціальної дорожньої техніки.