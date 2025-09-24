Як проходять ремонти на дорогах Тернопільщини: у чому роль незалежних експертів

Підрядні організації проводять ліквідацію ямковості та інших деформацій дорожнього покриття. Працюємо з гарячим асфальтобетоном, за допомогою пневмо-струменевого методу та влаштовуємо карти.

Хід виконання робіт та матеріали перевіряють спеціалісти незалежної організації ДП «Дорцентр». Також фахівці, використовуючи спеціальну техніку, взяли зразки вже влаштованого асфальтобетону на ділянках ремонту картами.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення, фінансування дорожньої галузі суттєво змінено, а з 1 січня минулого року кошти, що надходили у Дорожній фонд, з якого здійснювалася оплата робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.