“Іскандери” атакували навчальний підрозділ ЗСУ: є втрати серед особового складу

24 вересня ворог здійснив комбінований удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. За повідомленням військового відомства, серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети типу “Іскандер”.

Точне влучання у укриття: втрати серед особового складу

Незважаючи на вжиті заходи безпеки, внаслідок точного влучання у укриття на місці атаки були зафіксовані людські втрати. Військові екстрені служби оперативно працюють на місці події. Постраждалим надається медична допомога, і всі необхідні заходи для лікування та евакуації проводяться без зволікань.

Посилення заходів безпеки на військових об’єктах

У відповідь на нові загрози ворога, проводиться постійна робота з обладнання надійних укриттів для навчальних центрів, полігонів та інших важливих військових об’єктів. Зокрема, приймаються додаткові заходи для посилення захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак. Українська армія залишається готовою до відсічі агресії і продовжує працювати над забезпеченням безпеки своїх підрозділів.

Це ще один приклад агресії з боку Росії, що загрожує життю наших військових та цивільних. Водночас наші сили роблять все можливе для того, щоб захистити своїх людей і забезпечити їхнє життя навіть в умовах постійних атак.