Інклюзивна мобільна виставка «Замки Тернопілля»: історія стає доступною для кожного
У Збаразькому замку 2 жовтня відбулася презентація унікального проєкту «Інклюзивна мобільна виставка «Замки Тернопілля», метою якого стало створення безбар’єрного доступу до культурної спадщини для людей з інвалідністю.
Проєкт був реалізований за підтримки Українського культурного фонду (УКФ) та командами науковців, музейників, архітекторів і тестувальників, які протягом п’яти місяців працювали над створенням тактильних моделей замків і палаців Тернопільщини.
🔹 Тактильні моделі замків та палаців
Виставка містить 11 макетів архітектурних пам’яток XIV-XVIII століть, серед яких:
-
Збаразький замок;
-
Скалатський замок;
-
Палац у Вишнівці;
-
Пам’ятки у Теребовлі, Чорткові, Золотому Потоці, Язлівці та інших містах.
Завдяки 3D-друку, кожен макет відтворює деталі архітектури та дозволяє людям з порушеннями зору «побачити» пам’ятки на дотик.
🔹 Звукоописи пам’яток
Фахівці з аудіодискрипції, зокрема Кіра Степанова, підготували звукоописи пам’яток, що дають можливість повніше відчути історичну цінність об’єктів. Для роботи над звукоописами активно співпрацювали люди з обмеженнями зору та слуху, зокрема, військові, які повернулися з фронту.
🔹 Ілюстрована книга та відео з жестовою мовою
Для людей з порушеннями слуху створено відеоролики з жестовою мовою, а також видано ілюстровану книгу про замки у форматі легкого читання.
Підтримка доступності для всіх
За словами заступника начальника Тернопільської ОВА Павла Журби, цей проєкт є важливим кроком до створення безбар’єрного середовища, що дозволяє не лише пізнавати історію на дотик, а й почути її голос.
«Це про рівність можливостей для всіх, особливо для людей з інвалідністю, яких на жаль через війну стає все більше», — підкреслив Журба.
Надійна команда та технології
Моделі замків розробляються за допомогою 3D-принтерів. Архітектор Максим Ясінський разом із командою створює цифрові моделі, які потім друкуються у фізичному форматі. Такий підхід дає можливість створити максимально точні моделі архітектурних пам’яток.
Мобільність виставки
Особливістю проєкту є його мобільність: виставка може подорожувати містами України, роблячи історичну спадщину доступною для більш широкої аудиторії.
Проєкт, що об’єднує
Цей проєкт є важливим не тільки для людей з інвалідністю, але й для всіх, хто хоче відчути історію на дотик. Ініціативи, подібні до цієї, сприяють розвитку інклюзивного суспільства, роблячи культурну спадщину доступною для кожного українця.