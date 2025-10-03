Інклюзивна мобільна виставка «Замки Тернопілля»: історія стає доступною для кожного

У Збаразькому замку 2 жовтня відбулася презентація унікального проєкту «Інклюзивна мобільна виставка «Замки Тернопілля», метою якого стало створення безбар’єрного доступу до культурної спадщини для людей з інвалідністю.

Проєкт був реалізований за підтримки Українського культурного фонду (УКФ) та командами науковців, музейників, архітекторів і тестувальників, які протягом п’яти місяців працювали над створенням тактильних моделей замків і палаців Тернопільщини.

🔹 Тактильні моделі замків та палаців

Виставка містить 11 макетів архітектурних пам’яток XIV-XVIII століть, серед яких:

Збаразький замок;

Скалатський замок;

Палац у Вишнівці;

Пам’ятки у Теребовлі, Чорткові, Золотому Потоці, Язлівці та інших містах.

Завдяки 3D-друку, кожен макет відтворює деталі архітектури та дозволяє людям з порушеннями зору «побачити» пам’ятки на дотик.

🔹 Звукоописи пам’яток

Фахівці з аудіодискрипції, зокрема Кіра Степанова, підготували звукоописи пам’яток, що дають можливість повніше відчути історичну цінність об’єктів. Для роботи над звукоописами активно співпрацювали люди з обмеженнями зору та слуху, зокрема, військові, які повернулися з фронту.

🔹 Ілюстрована книга та відео з жестовою мовою

Для людей з порушеннями слуху створено відеоролики з жестовою мовою, а також видано ілюстровану книгу про замки у форматі легкого читання.

Підтримка доступності для всіх

За словами заступника начальника Тернопільської ОВА Павла Журби, цей проєкт є важливим кроком до створення безбар’єрного середовища, що дозволяє не лише пізнавати історію на дотик, а й почути її голос.

«Це про рівність можливостей для всіх, особливо для людей з інвалідністю, яких на жаль через війну стає все більше», — підкреслив Журба.

Надійна команда та технології

Моделі замків розробляються за допомогою 3D-принтерів. Архітектор Максим Ясінський разом із командою створює цифрові моделі, які потім друкуються у фізичному форматі. Такий підхід дає можливість створити максимально точні моделі архітектурних пам’яток.

Мобільність виставки

Особливістю проєкту є його мобільність: виставка може подорожувати містами України, роблячи історичну спадщину доступною для більш широкої аудиторії.

Проєкт, що об’єднує

Цей проєкт є важливим не тільки для людей з інвалідністю, але й для всіх, хто хоче відчути історію на дотик. Ініціативи, подібні до цієї, сприяють розвитку інклюзивного суспільства, роблячи культурну спадщину доступною для кожного українця.