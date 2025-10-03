12:44 | 3.10.2025
У Тернопільській громаді затверджено нову мережу освітніх закладів

2 жовтня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було затверджено нову мережу закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2025-2026 навчальний рік. Метою рішення є оптимізація структури освіти та забезпечення раціонального використання приміщень, що дозволить створити безпечні умови для навчання і виховання дітей різного віку.

Основні показники нової мережі освіти:

  • Загальна середня освіта: До мережі включено 41 навчальний заклад. Інклюзивне навчання організовано у 30 школах, загальна кількість інклюзивних класів складає 228. Логопедичні пункти працюють у 18 школах, охоплюючи 312 учасників освітнього процесу. Для молодших класів створено 182 групи продовженого дня в 38 закладах.

  • Дошкільна освіта: Мережа включає 42 заклади, в яких функціонують 360 груп. Це 70 груп раннього віку, 290 дошкільного віку, 78 інклюзивних, 22 спеціальні та 10 санаторних груп. Окремо виділено 6 закладів з 32 спеціальними та санаторними групами для корекційної роботи з дітьми.

  • Позашкільна освіта: В громаді працюють 4 заклади позашкільної освіти: «Станція юних техніків», «Центр творчості дітей та юнацтва», «Школа народних ремесел» та Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча. У цих установах діють 304 гуртки та секції різного спрямування.

Це рішення дозволить оптимізувати освітню мережу Тернопільської громади, покращити доступ до навчальних послуг та створити сприятливі умови для розвитку дітей.

