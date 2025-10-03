Міська рада Тернополя встановила нові тарифи на тепло: що змінилося для населення

2 жовтня 2025 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення щодо нових тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Однак, для населення ці тарифи залишаються на тому ж рівні, незважаючи на зміни у вартості виробництва та транспортування тепла.

Основною причиною перегляду тарифів стало необхідність привести їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат, які зросли на 7,1% через зміни в цінах постачальників, законодавчих вимогах та зростання витрат на транспортування природного газу, електроенергію, матеріали для ремонту та інші ресурси.

Незважаючи на ці зміни, для жителів Тернополя тарифи на опалення та гарячу воду залишаються без змін. Зараз ці тарифи покривають лише 53-57% від економічно обґрунтованих витрат на опалення і 43-44% — на гарячу воду.

У міськраді запевняють, що тарифікація враховує усі зміни витрат та покликана забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств без підвищення вартості для населення.