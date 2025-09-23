Інклюзивна мобільна виставка «Замки Тернопілля»: як 3D-друк робить історію доступною для кожного

Проєкт «Інклюзивна мобільна виставка «Замки Тернопілля» вже на фінішній прямій, і до його завершення залишилося зовсім небагато часу, про це розповідає Тетяна Думська. Виставка, що поєднує інновації та культурну спадщину, стала важливим кроком на шляху до доступності пам’яток для всіх. Основною особливістю проєкту є створення тактильних моделей архітектурних пам’яток, які дозволяють людям із порушеннями зору «побачити» історичні об’єкти на дотик.

3D-друк як інструмент для створення моделей пам’яток

Моделі пам’яток, що представлені на виставці, створюються за допомогою 3D-принтерів. Така технологія дозволяє максимально точно відтворити всі деталі архітектури, відчути масштаби та форми об’єктів. Кожна модель розробляється на основі цифрової моделі, яку створює команда професіоналів на чолі з архітектором та викладачем Максимом Ясінським. Саме його робота дозволяє перетворити віртуальні об’єкти в реальні, що стає важливим інструментом для пізнання історії та культури на дотик.

Звукоописи пам’яток: доступність для всіх

Щоб зробити виставку ще доступнішою для відвідувачів із порушеннями зору, додано звукоописи пам’яток. Над їх створенням працювала фахівчиня з аудіодискрипції, музейниця Кіра Степанова, яка вже багато років працює з людьми з інвалідністю, зокрема, з військовими, які втратили зір, слух чи кінцівки. Завдяки її досвіду та підтримці тестувальників з порушеннями зору, таких як Віктор Райковський та Тетяна Антоненко, звукоописи стали важливою складовою частиною виставки, що доповнює тактильний досвід.

Виставка, що відкриває двері до культури

Інклюзивна мобільна виставка «Замки Тернопілля» — це не просто проект, а можливість для людей з різними можливостями пізнати нашу історію та культуру. Тактильні моделі пам’яток, створені за допомогою 3D-друку, роблять архітектурні об’єкти доступними для всіх, а звукоописи допомагають повніше розкрити їхні історичні цінності.

Це є важливим кроком до створення інклюзивного суспільства, де культура і освіта доступні для кожного, а не лише для окремих груп. Проєкт дозволяє не лише розширити доступ до культурних пам’яток, а й сприяє розвитку інклюзивності в Україні, пропонуючи нові способи пізнання світу для людей з обмеженими можливостями.

Проєкт здійснюється за підтримки Українського культурного фонду (УКФ) і демонструє інноваційний підхід до інклюзії, використовуючи сучасні технології для збереження та популяризації культурної спадщини. Зокрема, мобільність виставки дає можливість адаптувати її для різних міст і громад, роблячи її доступною для більш широкої аудиторії.

Завдяки спільним зусиллям команди фахівців, волонтерів та партнерів, проєкт «Інклюзивна мобільна виставка «Замки Тернопілля» має всі шанси стати важливим інструментом для популяризації історичної спадщини, забезпечуючи доступ до культури для кожного українця.