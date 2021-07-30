Екс-тернополянин Корнійчук більше не начальник Генштабу

Президент Володимир Зеленський 28 липня звільнив генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука з посади начальника Генерального штабу Збройних сил України. Відповідний указ глави держави №326/2021 опублікований на офіційному сайті президента.

“Звільнити Корнійчука Сергія Петровича з посади начальника Генерального штабу Збройних сил України”, – йдеться в документі.

Іншим указом – №327/2021 – глава держави призначив на цю посаду генерал-майора ЗСУ Сергія Шапталу. Із квітня 2020 року він очолював оперативне командування “Захід”.

Сергій Корнійчук закінчив Хмельницьке артилерійське училище, пройшов усі командирські посади тактичного рівня – від командира взводу до командира бригади. У 2004 році на базі 26 артилерійської дивізії у Тернополі Сергій Петрович сформував 11-ту окрему гвардійську артилерійську бригаду. У 2014 році призначений начальником оперативного управління – заступником начальника штабу оперативного командування “Південь”. До 2015 року виконував обов’язки начальника озброєння Збройних сил України, а потім став першим заступником головного інспектора Міноборони. Із травня 2019 року обіймав посаду першого заступника начальника Генштабу ЗСУ, весною 2020-го став начальником Геншьабу. Зараз він генерал-лейтенант. Обидва генеральські звання йому присвоєно під час війни.

Сергія Корнійчука тернополяни пам’ятають не лише як вправного військового. З 2006-го по 2010 рр. він був депутатом Тернопільської міської ради. Входив у фракцію ВО «Батьківщина». Незважаючи на різні політичні катавасії, завжди мав свою позицію і голосував, як йому підказувало серце. Наприкінці каденції, не погодившись із вищим керівництвом партії, дещо відійшов від більшості у фракції та увійшов до неформальної групи Сергія Тарашевського. Та все ж військова справа йому була ближчою і він більше у політику не йшов, а зосередився на підготовці «Богів війни», як називають тернопільських артилеристів…



