08:01 | 30.07.2021
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Тернопільщина 

Школа у Тернополі, якій 150 років, отримає новий спортивний майданчик

tata 0 Views Прокоментуй!
Одна із найстаріших шкіл Тернополя отримає новий спортивний майданчик. 

Школа №25 у Тернополі, якій невдовзі виповниться 150 років, отримає новий спортивний майданчик. 

Про це розповіла начальник упрваління освіти ТМР Ольга Похиляк.

ТЗОШ №25 потребує нового спортивного майданчика. Цей заклад освіти є одним з найстаріших у місті. Для покращення освітнього середовища школи потрібно зробити багато. Перші кроки вже робимо”, – відзначила Ольга Похиляк.

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