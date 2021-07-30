Школа у Тернополі, якій 150 років, отримає новий спортивний майданчик

Одна із найстаріших шкіл Тернополя отримає новий спортивний майданчик.

Школа №25 у Тернополі, якій невдовзі виповниться 150 років, отримає новий спортивний майданчик.

Про це розповіла начальник упрваління освіти ТМР Ольга Похиляк.

“ТЗОШ №25 потребує нового спортивного майданчика. Цей заклад освіти є одним з найстаріших у місті. Для покращення освітнього середовища школи потрібно зробити багато. Перші кроки вже робимо”, – відзначила Ольга Похиляк.