“Магніти-античипи” по 129 гривень: як шахраї наживаються на тернополянах?

В інтернеті пропонують магніти-античипи для безпечної вакцинації. Аферисти пояснюють: маючи такий пристрій, можна спокійно щепитися і не хвилюватися, що вас чипують, адже диво-магніт знешкоджує чип, який опиниться під шкірою…

Вартість такого пристрою — 129 гривень. В описі йдеться про те, що він начебто намагнічений потоками структурованої води. Треба сказати, що пристрій на фото в оголошенні більше скидається на круглий магнітний тримач для телефона, пише Експрес.



Тим часом в іншому оголошенні українцям пропонують магніт-античип за 190 гривень. Те, що на фото, насправді є магнітним кільцем для шестигранного хвостовика викрутки 1/4. Придбати це кільце можна в будівельному магазині за 47 гривень. Отож, продавши хоч одне як магніт-античип, шахраї заробляють 143 гривні.

Тим часом лікарі звітують: у медзакладах більш як 95 відсотків хворих на ковід — невакциновані. Тож слід терміново щепитися, а не шукати підстав у кампанії вакцинації.

“У Чернівцях — лікарні заповнені, ситуація важка. Майже всі пацієнти потребують кисневого забезпечення, — каже Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоніста Першої міської клінічної лікарні та інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Чернівців. — Із 200 пацієнтів, які наразі є в лікарні, тільки двоє вакцинованих, ще одна жінка нещодавно дістала першу дозу щеплення”.

У Тернопільській лікарні кількість пацієнтів теж різко збільшується.

“Якщо порівнювати з іншими хвилями пандемії, тепер перебіг хвороби у пацієнтів — агресивніший, — розповідає Ярослав Чайківський, керівник КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”. — Станом на ранок вівторка в інфекційному відділенні лікарні — 55 хворих на коронавірус, з яких у реанімації — 14 осіб. З усіх пацієнтів лише четверо вакциновані. Є такі, які щепились лише однією дозою”.

“На ранок понеділка у нас лікується 447 пацієнтів із коронавірусом, — каже Христина Каспшишак, речниця Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. — Багато хворих мають важку пневмонію. Ця хвиля пандемії справді агресивніша за попередні, перебіг хвороби набагато швидший та менш передбачуваний.