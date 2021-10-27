Актуальні пропозиції оренди у Тернополі

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціонах з оренди державного майна, які відбудуться 2 та 8 листопада.

Нежитлове приміщення загальною площею 11 м² (9,1 м² та площа спільного користування 1,9 м²) четвертого поверху будівлі лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

Локація – вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль.

Строк оренди – 5 років.

Стартова ціна – 326,31 грн.

Детальніше: https://bit.ly/3b4ywEo.

Нежитлове приміщення загальною площею 303,36 м², що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Локація – вул. Л. Курбаса, 13, Тернопіль.

Строк оренди – 5 років.

Стартова ціна – 11 359,6 грн.

Детальніше: https://bit.ly/3maR4cA.