Пасажири, які не мають “ковідних” документів, платитимуть штрафи

З 21 жовтня тернопільські поліцейські посилили контроль за пасажирськими перевезеннями міжобласного сполучення. Рейдові групи перевіряють наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують COVID-безпечність.

Відповідно до внесених змін до Постанови №1236 від 20 жовтня, штрафи за відсутність “ковідних” документів під час автоперевезення платитимуть пасажири. Раніше така відповідальність покладалася на перевізника. Це стосується правил регулярних та нерегулярних автоперевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях. Водночас, перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів: сертифікат про щеплення або довідка про негативний тест на COVID-19.

Разом з тим під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.