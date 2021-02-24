Поранений у Тернополі Максим Капустяник завітав у гості до клубного офісу “Динамо”

У четвер, 21 січня, у мирному місті Тернопіль відбулася подія, яка шокувала всю країну.

Юний футболіст, талант місцевої команди ДЮФК “Чемпіон”, 11-річний Максим Капустяник разом із молодшою сестрою каталися на санчатах біля своєї школи. Раптом він почув гучний постріл і відчув нестерпний біль у спині. Невідомий громадянин вистрілив в 11-річну дитину зі зброї прямо в громадському місці. Від нестерпного болю хлопець упав, а в його спині виявилося більше 40 дробинок.

Максим з раннього дитинства вболіває за київське “Динамо” та мріє одного дня одягнути футболку нашого клубу.

Дізнавшись про жахливу подію, яке облетіло всі медійні ресурси, президент ФК “Динамо” Київ особисто зателефонував батькові потерпілого.

“Відкривши один із українських сайтів, я прочитав про те, що Максим отримав численні поранення в безневинній ситуації. Ми раніше вже зустрічалися з його батьком, у мене був його телефон, і я подзвонив йому з пропозицією покласти на клуб усі фінансові витрати. Ми беремо на себе повністю витрати на лікування в «Охматдиті», а після того, як Максима випишуть, він пройде курс реабілітації на нашій базі у Віті-Литовської під контролем клубних лікарів.

Знаю, що Максим дуже любить футбол – і збірну України, і київське «Динамо», з нашими футболістами спілкувався. Він заслуговує на те, щоб ми зробили все можливе для його реабілітації та повернення до повноцінного життя. Можливо, що в майбутньому ми його побачимо у формі київського “Динамо” – розповів Ігор Суркіс.

Після завершення зустрічі Ігор Михайлович попросив батька Максима передати хлопчику слова підтримки, а також повний комплект динамівського екіпірування.

Після того як хлопець почав одужувати й зміг уже ходити, він разом із сестрою та батьками завітав до клубного офісу аби зустрітися з президентом “Динамо” та подякувати йому за підтримку та допомогу. Ігор Михайлович поцікавився ходом лікування та реабілітації Максима.

Далі хлопець разом із сім’єю прогулялися стадіоном, побувавши і на полі, де кілька днів тому проводило свій матч київське “Динамо”.

“Для нас дуже важлива підтримка, яку надав Максимові футбольний клуб “Динамо”. До слова, вболівання за київський клуб у нас є родинною справою – як і Максим, я є вболівальником київського “Динамо”, дивлюся усі матчі команди, за можливості відвідую ігри. Для Максима було дуже важливо зустрітися з президентом, пізніше ми зустрінемось і з футболістами. А головна мрія сина – стати одного дня футболістом “Динамо”. Але зараз найголовніше – добре стати на ноги, і тоді обов’язково все буде добре” – розповів тато Максима Ярослав.

“Почуваю себе вже значно краще ніж тоді, коли мені можна було тільки лежати й нічого не робити. Зараз, дякувати Богу, я вже ходжу. Стараюся більше ходити. Це добре впливає на моє здоров’я – так кажуть лікарі та батьки. Тепер я ще більше мрію якнайшвидше одужати та продовжити свій шлях – стати професійним футболістом у майбутньому. “Динамо” завжди було моїм улюбленим клубом, а Віктор Циганков – мій улюблений гравець. Коли я дізнався, що клуб робить мені такий подарунок – екіпірування, і що всі в “Динамо” за мене хвилюються, я був щасливий. За весь цей час я так сильно не усміхався як у той момент. Тепер головне – трохи почекати, набратися сил і працювати” – поділився емоціями під час візиту на стадіон Максим.