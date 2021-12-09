11:00 | 9.12.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині від ковіду померло п’ятеро людей

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306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 8 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 5:

1 – жінка 72р., Тернопільський район;

2 – жінка 88р., м.Тернопіль;

3 – чоловік 57р., Кременецький район;

4 – жінка 81р., Чортківський район;

5 – жінка 84р., м.Тернопіль.

– одужало – 516 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 476

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 104 224 особи;

– одужало – 95 977 осіб;

– летальних випадків – 2 008 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 11 925 (11 068 одужало, 259 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 256 (1 537 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 62 411 (56 880 одужало, 1 131 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 139 (24 998 одужало, 497 летальних).

– Чортківський район – 29 888 (28 029 одужало, 615 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 852 (3 594 одужало, 50 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (41 особа):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 1
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 4
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 10
  • Кременецька міська ОТГ – 11
  • Лановецька міська ОТГ – 8
  • Почаївська міська ОТГ – 5
  • Шумська міська ОТГ – 2

Тернопільський район (172 особи):

  • Бережанська міська ОТГ – 19
  • Білецька сільська ОТГ – 1
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 1
  • Залозецька селищна ОТГ – 4
  • Збаразька міська ОТГ – 8
  • Зборівська міська ОТГ – 4
  • Золотниківська сільська ОТГ – 4
  • Іванівська сільська ОТГ – 1
  • Козівська селищна ОТГ – 13
  • Микулинецька селищна ОТГ – 3
  • Нараївська сільська ОТГ – 2
  • Озернянська сільська ОТГ – 7
  • Підгаєцька міська ОТГ – 13
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 3
  • Саранчуківська сільська ОТГ – 10
  • Скалатська міська ОТГ – 5
  • Теребовлянська міська ОТГ – 8
  • Тернопільська міська ОТГ – 66

Чортківський район (93 особи):

  • Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
  • Борщівська міська ОТГ – 18
  • Бучацька міська ОТГ – 5
  • Васильковецька сільська ОТГ –4
  • Гримайлівська селищна ОТГ – 1
  • Гусятинська селищна ОТГ – 1
  • Заліщицька міська ОТГ – 18
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
  • Іване-Пустенська сільська ОТГ – 8
  • Колиндянська сільська ОТГ – 3
  • Копичинецька міська ОТГ – 8
  • Монастириська міська ОТГ – 10
  • Нагірянська сільська ОТГ – 2
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
  • Товстенська селищна ОТГ – 7
  • Трибухівська сільська ОТГ – 2
  • Чортківська міська ОТГ – 3

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