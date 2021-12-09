На Тернопільщині від ковіду померло п’ятеро людей
306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 8 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
Також за останню добу:
– летальних випадків – 5:
1 – жінка 72р., Тернопільський район;
2 – жінка 88р., м.Тернопіль;
3 – чоловік 57р., Кременецький район;
4 – жінка 81р., Чортківський район;
5 – жінка 84р., м.Тернопіль.
– одужало – 516 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 1 476
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 104 224 особи;
– одужало – 95 977 осіб;
– летальних випадків – 2 008 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 11 925 (11 068 одужало, 259 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 256 (1 537 одужало, 58 летальних).
– Тернопільський район – 62 411 (56 880 одужало, 1 131 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 28 139 (24 998 одужало, 497 летальних).
– Чортківський район – 29 888 (28 029 одужало, 615 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 3 852 (3 594 одужало, 50 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (41 особа):
- Борсуківська сільська ОТГ – 1
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 4
- Вишнівецька селищна ОТГ – 10
- Кременецька міська ОТГ – 11
- Лановецька міська ОТГ – 8
- Почаївська міська ОТГ – 5
- Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (172 особи):
- Бережанська міська ОТГ – 19
- Білецька сільська ОТГ – 1
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 1
- Залозецька селищна ОТГ – 4
- Збаразька міська ОТГ – 8
- Зборівська міська ОТГ – 4
- Золотниківська сільська ОТГ – 4
- Іванівська сільська ОТГ – 1
- Козівська селищна ОТГ – 13
- Микулинецька селищна ОТГ – 3
- Нараївська сільська ОТГ – 2
- Озернянська сільська ОТГ – 7
- Підгаєцька міська ОТГ – 13
- Підгороднянська сільська ОТГ – 3
- Саранчуківська сільська ОТГ – 10
- Скалатська міська ОТГ – 5
- Теребовлянська міська ОТГ – 8
- Тернопільська міська ОТГ – 66
Чортківський район (93 особи):
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
- Борщівська міська ОТГ – 18
- Бучацька міська ОТГ – 5
- Васильковецька сільська ОТГ –4
- Гримайлівська селищна ОТГ – 1
- Гусятинська селищна ОТГ – 1
- Заліщицька міська ОТГ – 18
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 8
- Колиндянська сільська ОТГ – 3
- Копичинецька міська ОТГ – 8
- Монастириська міська ОТГ – 10
- Нагірянська сільська ОТГ – 2
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
- Товстенська селищна ОТГ – 7
- Трибухівська сільська ОТГ – 2
- Чортківська міська ОТГ – 3