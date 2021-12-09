На Тернопільщині від ковіду померло п’ятеро людей

306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 8 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 5:

1 – жінка 72р., Тернопільський район;

2 – жінка 88р., м.Тернопіль;

3 – чоловік 57р., Кременецький район;

4 – жінка 81р., Чортківський район;

5 – жінка 84р., м.Тернопіль.

– одужало – 516 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 476

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 104 224 особи;

– одужало – 95 977 осіб;

– летальних випадків – 2 008 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 11 925 (11 068 одужало, 259 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 256 (1 537 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 62 411 (56 880 одужало, 1 131 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 139 (24 998 одужало, 497 летальних).

– Чортківський район – 29 888 (28 029 одужало, 615 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 852 (3 594 одужало, 50 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (41 особа):

Борсуківська сільська ОТГ – 1

Великодедеркальська сільська ОТГ – 4

Вишнівецька селищна ОТГ – 10

Кременецька міська ОТГ – 11

Лановецька міська ОТГ – 8

Почаївська міська ОТГ – 5

Шумська міська ОТГ – 2

Тернопільський район (172 особи):

Бережанська міська ОТГ – 19

Білецька сільська ОТГ – 1

Великоберезовицька селищна ОТГ – 1

Залозецька селищна ОТГ – 4

Збаразька міська ОТГ – 8

Зборівська міська ОТГ – 4

Золотниківська сільська ОТГ – 4

Іванівська сільська ОТГ – 1

Козівська селищна ОТГ – 13

Микулинецька селищна ОТГ – 3

Нараївська сільська ОТГ – 2

Озернянська сільська ОТГ – 7

Підгаєцька міська ОТГ – 13

Підгороднянська сільська ОТГ – 3

Саранчуківська сільська ОТГ – 10

Скалатська міська ОТГ – 5

Теребовлянська міська ОТГ – 8

Тернопільська міська ОТГ – 66

Чортківський район (93 особи):

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1

Борщівська міська ОТГ – 18

Бучацька міська ОТГ – 5

Васильковецька сільська ОТГ –4

Гримайлівська селищна ОТГ – 1

Гусятинська селищна ОТГ – 1

Заліщицька міська ОТГ – 18

Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 8

Колиндянська сільська ОТГ – 3

Копичинецька міська ОТГ – 8

Монастириська міська ОТГ – 10

Нагірянська сільська ОТГ – 2

Скала-Подільська селищна ОТГ – 1

Товстенська селищна ОТГ – 7

Трибухівська сільська ОТГ – 2

Чортківська міська ОТГ – 3