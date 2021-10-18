У Тернополі на місці скандальної будови посадили дерева: забудовники викликали поліцію (фото)

15 жовтня, мешканці вулиць Живова, Острозького і Оболоня спільного з депутатами Тернопільської міської ради від «Сили людей» Іваном Коваликом та Іваном Сороколітом прибрали територію та висадили близько 20-ти дерев на місці місце зеленої зони, яку тернопільська влада вирішила віддала під забудову торговими кіосками.

– Особи, які прагнуть забудувати зелену зону, не придумали нічого кращого як викликати поліцію. Прибулі поліцейські брали пояснення, спілкувались з людьми, але проведенню акції не перешкоджали. Щира повага і подяка усім, хто взяв безпосередню участь або ж підтримав фінансово!, – повідомили представники «Сили людей».

Нагадаємо, 12 жовтня, відбулися перші збори мешканців навколишніх будинків. Людей обурив факт можливої забудови торговими спорудами залишків зелених зон мікрорайону. Члени ініціативної групи, активісти та депутати обговорили разом з присутніми ситуацію зі скандальною земельною ділянкою, по якій відкрито кримінальну справу. Під час зборів було виявлено, що під прикриттям “кіоску по ремонту взуття” і встановленням інших “тимчасових споруд”, фактично розпочинається повноцінне будівництво, яке огороджене будівельним парканом без жодних дозволів та ознакувальної інформації. Учасники зборів одностайно вирішили демонтувати самовільно встановлені будівельні елементи на міській землі, які обмежили можливість доступу до зеленої зони всім бажаючим тернополянам. Також було прийняте рішення і надалі спільно зупиняти будь-які будівельні роботи даної території допоки правоохоронцями не буде завершене розслідування та завершений судовий розгляд.