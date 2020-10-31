Гостинки и квартиры – новый стандарт жилья в Харькове

Большинство застройщиков не являются новаторами с применением новых технологий и стандартов строительства. Применяются все те же нормы, что и несколько десятков лет назад. Совершенно иной подход предлагает компания «Воробьевы горы», являющаяся надежным источником качественной недвижимости в Харькове.

Жилье строится в лучших европейских традициях. Большинство дизайнерских решений – это креатив от опытных специалистов. Ознакомиться с предложениями лучше всего тут https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/, где для наглядности есть фотографии и даже видео. Если будут вопросы относительно планировок или покупки стоит обратиться к менеджерам компании.

Преимущества застройщика

Жилой комплекс «Воробьевы горы» отличается от конкурентов и обладает многочисленными преимуществами:

Надежность . В основе постройки используются исключительно качественные и долговечные материалы, являющиеся эффективным решением строительства. Готовность . Объекты сдаются точно в срок без промедлений или дополнительных проблемных моментов. Без переплат . Оплата совершается по договорным условиям, подписанным обеими сторонами. Это исключает дополнительные проценты или лишние комиссии. Евроремонт . Квартиры продаются уже с ремонтом, что снижает дополнительные затраты на обустройство жилья.

Современные гостинки отличаются необычным исполнением. Они хоть и небольшие по площади, но являются прекрасным жилищем. Некоторые предприниматели или агентства недвижимости специально выкупают гостинки для последующей сдачи в аренду.

В своей деятельности застройщик в лице компании «Воробьевы горы» ориентируется на практичность, доступность жилья и его безопасность. В обязательном порядке гарантируется качество и удобство придомовой территории, что дополнительно преподносит комфортные условия для жителей и их гостей.

«Умные» планировки

Несмотря на минимальную площадь, большинство квартир предусматривают комфортную планировку с учетом нынешних стандартов и запросов. С удобством располагается кухня, ванная комната, гостиная и спальня. При этом жители могут без проблем разместить необходимые личные вещи, мебель и аксессуары. К тому же покупатели не будут переплачивать за лишние квадратные метры, ведь имеющееся пространство эффективно делится на части. Некоторые из таких квартир постепенно превращается в апартаменты для последующей сдачи в аренду.















