Мадяр звітує про ліквідацію одного з найбільших у світі газопереробних заводів

У ніч на 22 вересня в рамках спецоперації СБУ був завданий удар по Астраханському газопереробному заводу (ГПЗ), який є одним з найбільших газохімічних комплексів у світі. Завод, потужністю 12 мільярдів кубометрів газу на рік, забезпечував до 66% російського виробництва сірки для вибухових речовин і був важливим елементом нафтогазової інфраструктури Росії. Про це повідомляє Мадяр.

Втрата основного виробника сірки і паливних матеріалів

Астраханський ГПЗ є головним виробником сірки для вибухівки в Росії. Після удару було припинено виробництво моторного палива, а Санкт-Петербурзька товарна біржа зупинила торги оптовими партіями палива з цього заводу. Джерела Reuters повідомляють, що відновлення роботи заводу може зайняти кілька тижнів або навіть місяців.

Евакуація персоналу та наслідки для економіки Росії

Згідно з місцевими пабліками, на Астраханському ГПЗ була проведена повна евакуація персоналу, а також було оголошено про продаж екскурсій до оглядового майданчика в Новоурусовці, який розташований неподалік від заводу. Це ще раз підкреслює серйозність ситуації.

Вплив на ринок палива та газу

Завод був важливим елементом російської інфраструктури для виробництва палива та газу. Тепер ці ресурси стають дефіцитними, а їхня ціна зростає. На фоні атаки на Астраханський ГПЗ Росія вже стикається з труднощами у забезпеченні паливом і сіркою, що, ймовірно, призведе до подальшої економічної кризи.

Росія втрачає важливу інфраструктуру: наслідки для виробництва та безпеки

Ця спецоперація ще раз доводить, наскільки уразлива російська інфраструктура у галузі нафтогазу, і які далекосяжні наслідки можуть бути у випадку атаки на стратегічно важливі об’єкти. Газ та нафта, що є основними джерелами енергії для Росії, тепер стають ще менш доступними, що негативно позначиться на економічному становищі країни.

Це важливий крок у боротьбі проти агресії Росії та удар по її економічним основам, що може змінити ситуацію на фронті й в економіці країни в цілому.