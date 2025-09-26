Польща закликає своїх громадян негайно покинути Білорусь
Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі та закликало тих, хто вже перебуває на території країни, негайно її покинути, про це повідомляє посольство Польщі в Мінську
У заяві наголошується, що рішення ухвалене через зростання напруженості у регіоні, триваючу війну, а також неодноразові свавільні арешти польських громадян у Білорусі.
У відомстві попередили, що у “випадку різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачених обставин евакуація може стати значно складнішою або навіть неможливою”.
“Міністерство закордонних справ звертається до громадян Польщі, які залишаються в Республіці Білорусь, із закликом негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні та приватні засоби”.