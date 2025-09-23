«Екстрім» набирає юних спортсменів на курси фристайлу та сноубордингу

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву «Екстрім» оголошує набір дітей 2017-2019 років народження на заняття у секціях з фристайлу (могул) та сноубордингу. Це чудова можливість для юних спортсменів розвивати свої навички у зимових видах спорту під керівництвом досвідчених тренерів.

Школа «Екстрім» вже здобула популярність завдяки підготовці спортсменів, які досягли значних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Окрім спортивної підготовки, учні школи мають змогу вести активний і здоровий спосіб життя.

Як записатися на заняття:

Оновіть додаток «е-Тернопіль» до останньої версії (для Android та iOS). Зареєструйтесь або увійдіть у додаток. У розділі «Профіль – Діти» додайте інформацію про свою дитину. Також можна зареєструватися через «Портал мешканця» на комп’ютері.

Увага: Кількість місць обмежена, тому батькам рекомендується не зволікати з реєстрацією.

Долучайте своїх дітей до активних зимових видів спорту разом зі школою «Екстрім»!