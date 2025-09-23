У Тернополі школяра намагалися завербувати для терактів

У Тернополі вдалося запобігти спробі втягнути неповнолітнього у протиправну діяльність.

Як повідомляють у службі освітньої безпеки, до інспектора звернувся восьмикласник однієї з міських шкіл. Підліток розповів, що в одному з месенджерів отримав пропозицію “заробітку”. Невідомі особи намагалися втягнути його у виконання завдань, спрямованих проти державних службовців та правоохоронців.

Фахівці зазначають, що подібні вербувальні схеми зазвичай починаються з нібито безпечних доручень, але поступово переходять у злочинні дії. Зловмисники часто використовують шантаж або спокушають дітей грошовими винагородами.

Завдяки пильності школяра та його своєчасному зверненню вдалося попередити можливий злочин. Про інцидент поінформовані спецслужби, які вже працюють над його розслідуванням.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними до поведінки своїх дітей та пояснювати їм небезпеки, які чатують в інтернеті.

📞 У разі отримання підозрілих повідомлень чи інформації про спроби вербування варто одразу повідомляти про це за номерами 112 або 102, а також через чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

Будьмо пильними та разом захищаймо дітей від злочинних намірів ворога!