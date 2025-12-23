Понеділок, четвер, п’ятниця: найнебезпечніші дні для водіїв на Тернопільщині
У листопаді на території Тернопільської області поліцейські зареєстрували 50 ДТП з постраждалими. У цих ДТП загинули 7 осіб, а 63 особи отримали травми різного ступеня тяжкості.
🗓 Найчастіше аварії з постраждалими відбувалися у понеділок, четвер та п’ятницю (46,2 % від усіх ДТП з постраждалими).
❗️Основними причинами автопригод з постраждалими є:
⭕️ перевищення безпечної швидкості;
⭕️ недотримання безпечної дистанції;
⭕️ порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів;
⭕️ виїзд на смугу зустрічного руху, не пов’язаний з обгоном;
⭕️ ненадання переваги в русі при виїзді з прилеглої території;
⭕️ порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов’язане з перестроюванням;
⭕️ перехід пішоходів у невстановленому місці.
⚠️ Уважність і дотримання правил дорожнього руху допомагають уникнути трагедій.