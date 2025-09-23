00:42 | 24.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Жити і жити б… Загинув молодий захисник Дмитро Прокопів з Тернопільщини

Більче-Золотецька сільська територіальна громада знову в скорботі. 22 вересня 2025 року загинув наш земляк, Герой Дмитро Михайлович Прокопів, 2002 року народження, житель села Мушкарів. Дмитро без вагань після закінчення військового закладу став на захист України. Він брав участь у боях в найгарячіших точках фронту — Соледарі, Бахмуті.

Свою останню битву він прийняв в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області. Дмитро став ще однією великою втратою для громади, а його героїзм і відданість країні залишатимуться в пам’яті назавжди.

Вічна світла пам’ять Герою Дмитру Прокопіву. Щирі співчуття його батькам, сестрі та всій родині. Україна не забуде свого героя.

