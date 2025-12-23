12:04 | 23.12.2025
Війна 

Тернопільщина після ракетної атаки: заживлення головних об’єктів критичної інфраструктури очікується через 3-4 години

Через масовану атаку росії пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього постраждали і жителі Тернопільської області: від електропостачання відключено 280 тис. абонентів.

🔌Об’єкти критичної критичної інфраструктури підключені через генератори.
Обленерго працює над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання. Очікуваний час заживлення головних об’єктів критичної інфораструктури – через 3-4 год, повідомляють у тернопільській військовій адміністрації.

В разі тривалого відключення електроенергії органам місцевого самоврядування потрібно бути готовим до відкриття пунктів незламності. В області таких є 347. На постійній основі в адмінбудівлях органів місцевого самоврядування та виконавчої влади працює 43 пункти незламності.

