Тернопільщина після ракетної атаки: заживлення головних об’єктів критичної інфраструктури очікується через 3-4 години

Через масовану атаку росії пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього постраждали і жителі Тернопільської області: від електропостачання відключено 280 тис. абонентів.

Об’єкти критичної критичної інфраструктури підключені через генератори.

Обленерго працює над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання. Очікуваний час заживлення головних об’єктів критичної інфораструктури – через 3-4 год, повідомляють у тернопільській військовій адміністрації.