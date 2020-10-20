Розклад роботи клубів з вивчення іноземних мов у тернопільській бібліотеці

Увага! Заняття відбуваються лише в період віднесення Тернополя до “зеленої”, “жовтої” та “помаранчевої” зон карантину. У “червоній” зоні заняття не проводяться.

Німецька мова:

понеділок о 17:00 – клуб німецької мови для початківців (А1). Початок 19 жовтня.

п’ятниця о 16:00 – клуб німецької мови середнього рівня (А2).

Польська мова:

неділя о 12:00 – клуб польської мови для початківців.

неділя о 13:00 – клуб польської мови середнього рівня.

неділя о 16:00 – польська мова для початківців (новий набір; з 12 років). Старт – 18 жовтня.

четвер о 17:30 – клуб польської мови середнього рівня.

Англійська мова:

середа о 15:00 – клуб англійської мови для дітей 6-8 років.

четвер о 12:00 – клуб англійської мови для початківців для категорії 60+.

четвер о 17:00 – клуб англійської мови для початківців.

неділя о 15:00 – розмовний англійський клуб.

Заняття безкоштовні.

Умови:

наявність квитка користувача бібліотеки на 2020 рік, використання учасниками захисної маски/респіратора.

Максимальна кількість учасників на занятті – до 15 осіб.

Задля безпеки, навчання відбуватимуться із дотриманням наступних карантинних вимог:

1) температурний скринінг;

2) соціальне дистанціювання, в т.ч. при розсадці учасників;

3) перебування в захисній масці/респіраторі;

4) використання учасниками антисептиків до початку та після закінчення заняття.

Наша адреса:

м. Тернопіль вул. Д. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді.