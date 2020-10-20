Офіційно про ковід на Тернопільщині 20 жовтня: підтверджено 236 нових випадків, 2 смерті

Станом на 20 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 17734 випадках діагноз лабораторно підтверджений (16455 випадків – дорослі, 1279 випадків – діти), з них 230 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 12405 осіб.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4889 (3208 одужало, 51 летальних, 1630 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 836 (674 одужало, 8 летальних, 154 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 862 (485 одужало, 14 летальних, 363 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 834 (635 одужало, 16 летальних, 183 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 783 (622 одужало, 12 летальни х, 149 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 835 (542 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 275 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 872 (579 одужало, 10 летальних, 283 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 441 (341 одужало, 3 летальних, 97 продовжують хворіти);

– Козівський район – 542 (372 одужало, 4 летальних, 166 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1116 (867 одужало, 18 летальних, 231 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 465 (372 одужало, 2 летальних, 91 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 719 (552 одужало, 10 летальних, 157 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 499 (349 одужало, 4 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 194 (118 одужало, 3 летальних, 73 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 687 (422 одужало, 17 летальних, 248 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1388 (997 одужало, 12 летальних, 379 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1229 (884 одужало, 13 летальних, 332 продовжують хворіти);

– Шумський район – 543 (386 одужало, 14 летальних, 143 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 385 осіб.

✅проведено 792 дослідження методом ПЛР;

✅підтверджено 236 випадків зараження вірусом COVID-19.

✅зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 59 р. смт Мельниця-Подільська Борщівський район, чоловік 63 р. с. Улашківці Чортківський район.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (44 особи)

⭕️Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани – 3

• с. Поточани – 1

⭕️Борщівський район (10 осіб):

• м. Борщів – 6

• с. Сков’ятин – 1

• с. Залісся – 2

• с. Бабинці – 1

⭕️Бучацький район (6 осіб):

• м. Бучач – 1

• с. Бариш – 1

• с. Переволока – 1

• с. Жизномир – 2

• с. Підзамочок – 1

⭕️Гусятинський район (6 осіб):

• м. Копичинці – 2

• с. Сидорів – 1

• с. Вікно – 1

• с. Личківці – 1

• с. Волиця – 1

⭕️Заліщицький район (5 осіб):

• м. Заліщики – 3

• с. Колодрібка – 1

• с. Торське – 1

⭕️Збаразький район (17 осіб):

• м. Збараж – 12

• с. Кривчики – 2

• с. Вищі Луб’янки – 2

• с. Доброводи – 1

⭕️Зборівський район (18 осіб):

• м. Зборів – 8

• с. Присівці – 3

• с. Коршилів – 2

• с. Озерна – 1

• смт Залізці – 1

• с. Загір’я – 1

• с. Мшанець – 1

• с. Озерянка – 1

⭕️Козівський район (10 осіб):

• смт Козова – 1

• с. Конюхи – 1

• с. Великий Ходачків – 2

• с. Яструбове – 1

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Медова – 1

• с. Золота Слобода – 1

• с. Таурів – 1

• с. Кальне – 1

⭕️Кременецький район (22 особи):

• м. Кременець – 9

• м. Почаїв – 3

• с. Білокриниця – 1

• с. Старий Олексинець – 5

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Крижі – 1

• с. Великі Бережці – 1

• с. Сапанів – 1

️⭕️Лановецький район (0 осіб)

️⭕️Монастириський район (24 особи):

• м. Монастириська – 9

• с. Доброводи – 4

• с. Гончарівка – 1

• с. Ковалівка – 2

• с. Дубенка – 2

• с. Горішня Слобідка – 1

• сел. Коропець – 5

⭕️Підволочиський район (13 осіб):

• смт Підволочиськ – 5

• м. Скалат – 1

• с. Оріховець – 2

• с. Мислова – 1

• с. Полупанівка – 1

• с. Скорики – 1

• с. Хмелиська – 1

• с. Дорофіївка – 1

⭕️Підгаєцький район (2 особи):

• с. Мужилів – 1

• с. Сільце – 1

⭕️Теребовлянський район (9 осіб):

• м. Теребовля – 5

• с. Варваринці – 1

• с. Романівка – 1

• с. Плебанівка – 1

• с. Застіноче – 1

⭕️Тернопільський район (6 осіб):

• с. Гаї-Гречинські – 1

• с. Біла – 1

• с. Байківці – 1

• с. Дичків – 1

• с. Серединки – 1

• с. Ангелівка – 1

️⭕️Чортківський район (23 особи):

• м. Чортків – 18

• с. Білий Потік – 1

• с. Скородинці – 1

• с. Горішня Вигнанка – 2

• с. Росохач – 1

⭕️Шумський район (17 осіб):

• м. Шумськ – 7

• с. Ходаки – 1

• с. Новостав – 1

• с. Малі Дедеркали – 1

• с. Бриків – 1

• с. Рохманів – 1

• с. Васьківці – 2

• с. Башківці – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Тилявка – 1