Офіційно про ковід на Тернопільщині 20 жовтня: підтверджено 236 нових випадків, 2 смерті
Станом на 20 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 17734 випадках діагноз лабораторно підтверджений (16455 випадків – дорослі, 1279 випадків – діти), з них 230 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 12405 осіб.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4889 (3208 одужало, 51 летальних, 1630 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 836 (674 одужало, 8 летальних, 154 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 862 (485 одужало, 14 летальних, 363 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 834 (635 одужало, 16 летальних, 183 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 783 (622 одужало, 12 летальни х, 149 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 835 (542 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 275 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 872 (579 одужало, 10 летальних, 283 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 441 (341 одужало, 3 летальних, 97 продовжують хворіти);
– Козівський район – 542 (372 одужало, 4 летальних, 166 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1116 (867 одужало, 18 летальних, 231 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 465 (372 одужало, 2 летальних, 91 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 719 (552 одужало, 10 летальних, 157 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 499 (349 одужало, 4 летальних, 146 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 194 (118 одужало, 3 летальних, 73 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 687 (422 одужало, 17 летальних, 248 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1388 (997 одужало, 12 летальних, 379 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1229 (884 одужало, 13 летальних, 332 продовжують хворіти);
– Шумський район – 543 (386 одужало, 14 летальних, 143 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 385 осіб.
✅проведено 792 дослідження методом ПЛР;
✅підтверджено 236 випадків зараження вірусом COVID-19.
✅зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 59 р. смт Мельниця-Подільська Борщівський район, чоловік 63 р. с. Улашківці Чортківський район.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (44 особи)
⭕️Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 3
• с. Поточани – 1
⭕️Борщівський район (10 осіб):
• м. Борщів – 6
• с. Сков’ятин – 1
• с. Залісся – 2
• с. Бабинці – 1
⭕️Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 1
• с. Бариш – 1
• с. Переволока – 1
• с. Жизномир – 2
• с. Підзамочок – 1
⭕️Гусятинський район (6 осіб):
• м. Копичинці – 2
• с. Сидорів – 1
• с. Вікно – 1
• с. Личківці – 1
• с. Волиця – 1
⭕️Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Колодрібка – 1
• с. Торське – 1
⭕️Збаразький район (17 осіб):
• м. Збараж – 12
• с. Кривчики – 2
• с. Вищі Луб’янки – 2
• с. Доброводи – 1
⭕️Зборівський район (18 осіб):
• м. Зборів – 8
• с. Присівці – 3
• с. Коршилів – 2
• с. Озерна – 1
• смт Залізці – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Озерянка – 1
⭕️Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Великий Ходачків – 2
• с. Яструбове – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Медова – 1
• с. Золота Слобода – 1
• с. Таурів – 1
• с. Кальне – 1
⭕️Кременецький район (22 особи):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 3
• с. Білокриниця – 1
• с. Старий Олексинець – 5
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Крижі – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Сапанів – 1
️⭕️Лановецький район (0 осіб)
️⭕️Монастириський район (24 особи):
• м. Монастириська – 9
• с. Доброводи – 4
• с. Гончарівка – 1
• с. Ковалівка – 2
• с. Дубенка – 2
• с. Горішня Слобідка – 1
• сел. Коропець – 5
⭕️Підволочиський район (13 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 1
• с. Оріховець – 2
• с. Мислова – 1
• с. Полупанівка – 1
• с. Скорики – 1
• с. Хмелиська – 1
• с. Дорофіївка – 1
⭕️Підгаєцький район (2 особи):
• с. Мужилів – 1
• с. Сільце – 1
⭕️Теребовлянський район (9 осіб):
• м. Теребовля – 5
• с. Варваринці – 1
• с. Романівка – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Застіноче – 1
⭕️Тернопільський район (6 осіб):
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Біла – 1
• с. Байківці – 1
• с. Дичків – 1
• с. Серединки – 1
• с. Ангелівка – 1
️⭕️Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 18
• с. Білий Потік – 1
• с. Скородинці – 1
• с. Горішня Вигнанка – 2
• с. Росохач – 1
⭕️Шумський район (17 осіб):
• м. Шумськ – 7
• с. Ходаки – 1
• с. Новостав – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 1
• с. Рохманів – 1
• с. Васьківці – 2
• с. Башківці – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Тилявка – 1