Афіша Тернополя 

У Тернополі відбудеться кастинг голосів із озвучення казок

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25 червня, о 12:00 у Тернопільській центральній дитячій бібліотеці відбудеться кастинг голосів з озвучення казок.

 
Кастинг проводить генеральний директор громадського дитячого інтернет-телебачення «Веселка TV» Діна Ібрагімова. Переможці візьмуть участь у начитуванні текстів в рамках проекту «Байка UA. Діти для дітей».

Участь у кастингу можуть взяти усі бажаючі діти віком 6-14 років.

У програмі:
 
Кастинг та презентація
12:00-15:00 у Тернопільській центральній дитячій бібліотеці, за адресою вул. Миру, 4А.

Майстер-клас з озвучення
15:00-17:00 у медіа лабораторії ПК «Березіль», вул. Миру, 6.

Презентація проектів:
Студія дитячої анімації «Руда Миша»
Медіа лабораторія ПК «Березіль»
#Історії_тих_хто_бачить_серцем

тел. для довідки 096-467-03-52

Детальніше про проект:

🎬VESELKA TV за підтримки Український культурний фонд працює над сучасним інноваційним культурно-мистецьким проектом 🇺🇦«Байки UA: діти для дітей»🇺🇦, метою якого є створення якісних дитячих українських аудіокниг🎤. 📍Проект триватиме з 3 травня до 3 липня 2019 року📅 та складатиметься з добірки кращих байок відомого українського письменника Леоніда Глібова у вигляді 30 аудіотворів📀.

📍До живої, багатої мови, легкості діалогів і дотепності байок професійна команда творців проекту додасть:
– дитяче озвучування🎧;
– авторське музичне оформлення🎼 ;
– звукошумові ефекти🥁,
що зробить цей культурний продукт по-справжньому цікавим❗️.

📍Ексклюзивом проекту є те, що твори начитуватимуть не диктори та відомі актори, а саме діти різних вікових категорій від 6 до 14 років👦👩🧑👧👩‍🦱👱‍♂️👱‍♀️, зокрема діти-переселенці зі Сходу України.

📍Звукокниги будуть поширені в мережі Інтернет📧, що дозволить охопити всі регіони нашої країни, а також україномовних жителів світу🌐.

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