У Тернополі відбудеться кастинг голосів із озвучення казок

25 червня, о 12:00 у Тернопільській центральній дитячій бібліотеці відбудеться кастинг голосів з озвучення казок.

Участь у кастингу можуть взяти усі бажаючі діти віком 6-14 років.

Кастинг проводить генеральний директор громадського дитячого інтернет-телебачення «Веселка TV» Діна Ібрагімова. Переможці візьмуть участь у начитуванні текстів в рамках проекту «Байка UA. Діти для дітей».

У програмі:

12:00-15:00 у Тернопільській центральній дитячій бібліотеці, за адресою вул. Миру, 4А.

Майстер-клас з озвучення

15:00-17:00 у медіа лабораторії ПК «Березіль», вул. Миру, 6.

Презентація проектів:

Студія дитячої анімації «Руда Миша»

Медіа лабораторія ПК «Березіль»

#Історії_тих_хто_бачить_серцем

тел. для довідки 096-467-03-52

Детальніше про проект:

VESELKA TV за підтримки Український культурний фонд працює над сучасним інноваційним культурно-мистецьким проектом 🇺🇦«Байки UA: діти для дітей»🇺🇦, метою якого є створення якісних дитячих українських аудіокниг . Проект триватиме з 3 травня до 3 липня 2019 року та складатиметься з добірки кращих байок відомого українського письменника Леоніда Глібова у вигляді 30 аудіотворів .

До живої, багатої мови, легкості діалогів і дотепності байок професійна команда творців проекту додасть:

– дитяче озвучування ;

– авторське музичне оформлення ;

– звукошумові ефекти🥁,

що зробить цей культурний продукт по-справжньому цікавим❗️.

Ексклюзивом проекту є те, що твори начитуватимуть не диктори та відомі актори, а саме діти різних вікових категорій від 6 до 14 років 🧑 ‍🦱 ‍♂️ ‍♀️, зокрема діти-переселенці зі Сходу України.

Звукокниги будуть поширені в мережі Інтернет📧, що дозволить охопити всі регіони нашої країни, а також україномовних жителів світу .