У Тернополі відбудеться кастинг голосів із озвучення казок
25 червня, о 12:00 у Тернопільській центральній дитячій бібліотеці відбудеться кастинг голосів з озвучення казок.
Участь у кастингу можуть взяти усі бажаючі діти віком 6-14 років.
12:00-15:00 у Тернопільській центральній дитячій бібліотеці, за адресою вул. Миру, 4А.
Майстер-клас з озвучення
15:00-17:00 у медіа лабораторії ПК «Березіль», вул. Миру, 6.
Презентація проектів:
Студія дитячої анімації «Руда Миша»
Медіа лабораторія ПК «Березіль»
#Історії_тих_хто_бачить_серцем
тел. для довідки 096-467-03-52
Детальніше про проект:
VESELKA TV за підтримки Український культурний фонд працює над сучасним інноваційним культурно-мистецьким проектом 🇺🇦«Байки UA: діти для дітей»🇺🇦, метою якого є створення якісних дитячих українських аудіокниг. Проект триватиме з 3 травня до 3 липня 2019 року та складатиметься з добірки кращих байок відомого українського письменника Леоніда Глібова у вигляді 30 аудіотворів.
До живої, багатої мови, легкості діалогів і дотепності байок професійна команда творців проекту додасть:
– дитяче озвучування;
– авторське музичне оформлення ;
– звукошумові ефекти🥁,
що зробить цей культурний продукт по-справжньому цікавим❗️.
Ексклюзивом проекту є те, що твори начитуватимуть не диктори та відомі актори, а саме діти різних вікових категорій від 6 до 14 років🧑🦱♂️♀️, зокрема діти-переселенці зі Сходу України.
Звукокниги будуть поширені в мережі Інтернет📧, що дозволить охопити всі регіони нашої країни, а також україномовних жителів світу.