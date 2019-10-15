В Тернополі відбудеться Молодіжний форум “Be yourself!/Будь собою!”

Громадська організація “АТОМ” запрошує юних тернополян на Молодіжний форум “Be yourself”. Він відбудеться 20 жовтня в “Молодіжному центрі – Тернопіль”. Це захід для школярів та студентів віком 13-17 років. На форумі учасники навчаться виступати перед публікою, презентувати себе в соціальних мережах, обирати професію .

Захід ініціювала тринадцятилітня тернополянка Юля Бугера. “Ключова ідея нашого форуму – допомогти молоді бути собою і не залежати від думки інших” – зазначає школярка. Хедлайнер заходу – тренер Іван Омелян. Серед спікерів – коуч Богдан Демчук, юна блогерка Вікторія Карчевська, психологи Тетяна Сендецька та Юлія Молдавець. Як зазначає голова ГО “АТОМ” Ірина Яремчук “В Тернополі дуже багато талановитої молоді. Але підліткам потрібна підтримка, щоб вони повірили у власні сили. Тоді вони зможуть втілювати свої ідеї та мрії”.

Детальніша інформація про захід в події https://www.facebook.com/events/491580735016531/

Зареєструватися для участі можна за посиланням https://cutt.ly/6eidBKh