Вперше у Тернополі виставка рослин-хижаків

Поспішайте! Вперше у Тернополі виставка “РОСЛИНИ-ХИЖАКИ І МЕШКАНЦІ ДЖУНГЛІВ”!

Якщо Ви хочете по-справжньому незабутніх вражень, відвідайте унікальну виставку, де Ви відкриєте для себе новий, цікавий світ дивовижних рослин і тварин, повний таємниць, загадок і відкриттів. Порадуйте себе та свою дитину можливістю поближче познайомитися з плотоїдними рослинами, дізнатися про їх життя і полювання.

Це не фантастика – Ви на свої очі побачите незвичайні, яскраві та захоплююче красиві рослини, які харчуються комахами і навіть дрібними гризунами та птахами! Крім цього, на виставці представлені гігантські павуки-птахоїди з усього світу, водні та сухопутні черепахи, граційні яскраві змії, незвичайні ящірки, цікаві жаби, комахи, молюски та багато інших експонатів!

Щодня о 10.00, 15.00 та 18.00 найцікавіше – проводиться показове годування! Фото- і відеозйомка, спілкування з тваринами контактної групи, а також екскурсійний супровід – безкоштовно!

На виставці Ви зможете придбати хижу рослину, яка Вам сподобається, – і зелений “монстрик” буде радувати Вас удома або стане прекрасним подарунком для Ваших близьких.

Відволічіться від повсякденних турбот і пориньте у світ прекрасного! Ми впевнені, що дорослим і маленьким гостям сподобається тут, і Вам захочеться побувати у нас знову і знову.

Чекаємо на Вас у ТЦ «РАЙ ЦЕНТР» (нове “СІЛЬПО”; вул. 15 квітня, 5а) з 25 грудня по 4 лютого щодня з 10.00 до 20.00. Телефони для довідок: 066-4478141, 098-5770206.