Педан хоче піднятися на 6 тисяч метрів, а Притула – більше часу проводити з сім’єю

Новий рік – ідеальний час, щоб підбити підсумки і поставити «свіжі» цілі на прийдешні дванадцять місяців. Ми запитали у ведучих Нового каналу, що грандіозного запланували вони на 2019-й!

Микола Тищенко, ведучий Нового каналу:

Планую розпочати рік, поєднуючи приємне з корисним. Вже забронював місце в одній із кулінарних шкіл Таїланду, де буду з перших чисел січня удосконалювати свої кулінарні навички. Голова-то завжди пам’ятає, і руки не мають забувати!

Олександр Педан, ведучий реаліті «Екси»:

У 2018 я піднявся на Монблан, висота якого 4810 метрів. А цього року хотів би побити власний рекорд і здійснити сходження на п’ять або, можливо, навіть шість тисяч метрів. Підніматися на такі вершини хоча б раз на рік було б ідеально!

Олена-Крістіна Лебідь, ведуча програми «Аферисти в сітях»:

Мета є, але секретна!

Ірина Хоменко, ведуча «Таємний агент. Пост-шоу» і «Ревізор: Магазини»:

Я кожну мрію переводжу в мету і досягаю її. Поки, чесно зізнаюся, у мене не було часу про це думати. Я сплю по 3-4 години на день. Але переконана, і буду продовжувати говорити: потрібно завжди йти до кінця і вірити у свою мрію. Якщо ти істинно, всім серцем, віриш у щось, я впевнена, всесвіт почує і обов’язково втілить мрію в реальність. Але головне правильно формулювати бажання – до найдрібніших подробиць.

Сергій Притула, «очільник» гумор-шоу «Вар’яти», ведучий проектів «Хто зверху?» і «Страсті за Ревізором»:

Знайти більше часу на сім’ю!

Катя Павлюченко, ведуча програми «Таємний агент»:

Найглобальніша мета на цей рік – змінювати світ на краще! Я дуже хочу просувати свою громадську організацію, вірю і знаю, що на цьому не зупинюся. Завдяки участі у «Таємному агенті» я зрозуміла, що в нашому світі дуже багато всього недосконалого, на жаль. Мені захотілося прагнути до того, щоб хоча б десь робити світ досконалішим, здійснювати щось справді корисне не лише для себе, а й для людей. Для мене зараз це не просто слова, мені дійсно щиро хочеться бути корисною і допомагати людям. І от якщо раніше мене питали, чого я хочу, могла відповісти: «Хочу собі нове пальто, хочу погуляти по Манхеттену, злітати кудись, знятися у такому-то проекті…» Ні! Зараз не хочу, проект – круто, але це прийде й піде, одяг – це класно, але він зношується, а якісь речі, що ми робимо глобально, можуть залишитися дуже надовго і допомогти величезній кількості людей. Цього року моя мета – бути максимально корисною якомога більшій кількості людей.