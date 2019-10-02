Вистава “І тільки смерть розлучить нас” з Остапом Ступкою повертається у Тернопіль
Після минулорічного аншлагу, комедійна вистава “І тільки смерть розлучить нас” з улюбленими акторами Остапом Ступкою, Костянтином Костишином та Катериною Кістень повертаються у Тернопіль.
11 листопада. Тернопільський Драматичний театр. Початок о 19.00
Придбати квитки в один клік можна тут https://gastroli.ua/events/15448
або в касі Драмтеатру чи в ЦУМі (відділ Коніка)
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Гостросюжетну комедію у 2 діях за п’єсою знаменитого італійського драматурга Альдо Ніколаї поставив відомий український режисер Валерій Астахов.
Головна героїня Єва – фатальна жінка у повному розумінні цього слова. Розумна, чарівна, жагуча і заповзятлива. Про таку потай мріє кожний чоловік. Бруно пощастило. Він знайомиться з Євою. Але герой ще не підозрює, що його чекає…
Ця штучка проведе бідолаху по всіх колах пекла – через автомобільну аварію і травматологічну клініку, в’язницю і божевільню. Вона увільється у життя Бруно до мозку кісток. І все… через ретельно спланований проект убивства. Адже у Єви є законний чоловік – стриманий і мудрий Маріо, і він заважає особистому щастю героїв… План убивства стає досконалішим з кожним днем…
Чим закінчиться цей комічний трилер? Обов’язково подивіться 11 листопада у драматичному театрі ім Т. Г. Шевченка
«І ТІЛЬКИ СМЕРТЬ РОЗЛУЧИТЬ НАС» – це не просто комедія!
Це тонкий гумор і блискуча гра чудових акторів!
Це непередбачуваний сюжет і нестримний регіт глядачів!
Це вистава, яку неможливо пропустити!
Це геніально!
У кожній репліці, у кожному діалозі вистави «І ТІЛЬКИ СМЕРТЬ РОЗЛУЧИТЬ НАС» вас чекає жагуча суміш сатири та іронії!
Автор п’єси, за якою поставлена вистава, італієць Альдо Ніколаї ніколи не розставався з гумором! Невипадково він колись сказав: «Мені ніколи не було нудно, тому що я завжди знав, чим зайняти себе. У мене була і є чарівна іграшка, яка складає мені компанію, — це театр».
Повна вибухового італійського гумору, яскравих костюмів, оригінальних декорацій та дивовижна своїми поворотами подій, комедія «І ТІЛЬКИ СМЕРТЬ РОЗЛУЧИТЬ НАС» прийдеться до душі всім глядачам!
А блискучий акторський склад зоряного тріо – ОСТАПА СТУПКИ, КАТЕРИНИ КІСТЕНЬ і КОСТЯНТИНА КОСТИШИНА – привнесе особливий шарм у постановку, роблячи вечір, проведений у стінах театру ім. Т. Г. Шевченка незабутнім!
Художній керівник іскрометної антрепризи – народний артист України Євген Паперний.
Продюсер – Олег Шпанчук.
Тривалість вистави з 1 антрактом: 2 години 30 хвилин.