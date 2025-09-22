Чи потрібно отримувати сертифікацію товарів перед продажем у США?

Розширення на ринки США — це одне з найкращих рішень для бізнесу, що хоче вийти на міжнародну арену. Однак, перед тим як запустити продажі, важливо розуміти, чи потрібно проходити сертифікацію товарів перед їх відправленням на американський ринок. SkladUSA, завдяки своїй експертизі у сфері логістики та митного оформлення, може забезпечити безперешкодний процес виходу вашого товару на американський ринок.

У разі потреби в експрес-доставці, ви можете звернутись до SkladUSA, де організують посилки з України в США з урахуванням всіх вимог до сертифікації та митного оформлення.

Чому сертифікація товарів важлива?

Сертифікація товарів є необхідним етапом при виході на американський ринок, оскільки це підтверджує, що ваш товар відповідає всім вимогам безпеки та якості, що регулюються американським законодавством. Наявність сертифікації дозволяє вашому продукту бути легально проданим на території США без страху щодо штрафів чи вилучення товару з ринку.

Основні типи сертифікацій для товарів:

FCC (Federal Communications Commission) — для електронних товарів.

UL (Underwriters Laboratories) — для продукції, що потребує перевірки на безпеку.

FDA (Food and Drug Administration) — для харчових продуктів, медикаментів та косметики.

CE (Conformité Européenne) — хоча це європейський стандарт, деякі продукти можуть вимагати відповідності для торгівлі в США.

Як перевірити, чи потрібна сертифікація для вашого товару?

Не всі товари потребують сертифікації, і визначити це можна за допомогою кількох простих кроків:

Дослідження типу продукту: перевірте, чи підпадає ваш товар під одну з категорій, що вимагають сертифікації (електроніка, косметика, медичні товари тощо). Консультація з експертами: звернення до компаній, таких як SkladUSA, для отримання консультацій щодо сертифікації. Перевірка вимог на офіційних платформах: такі ресурси як FDA або FCC надають необхідну інформацію для конкретних категорій товарів.

Яким чином SkladUSA може допомогти?

Компанія SkladUSA не тільки забезпечує експрес-доставку товарів з України в США, але й допомагає з усіма етапами сертифікації, митного оформлення та логістики. Ви можете зосередитись на продажах, залишивши все інше на них.

Серед послуг SkladUSA:

Консультації по сертифікації товарів, допомога у підготовці необхідних документів.

Експрес-доставка — швидке доставлення товарів у США, щоб ваші клієнти отримали замовлення вчасно.

Консолідація вантажів — об’єднання кількох товарів в один пакунок для зменшення витрат на доставку.

Також, скориставшись послугами консолідація вантажів, ви зможете зменшити витрати на доставку, що дозволить вам заощадити ресурси при відправці декількох товарів.

Переваги сертифікації товарів для США

Підвищення довіри покупців: сертифіковані товари виглядають надійними, що підвищує їх привабливість на ринку. Забезпечення законності продажу: сертифікація допомагає уникнути проблем з митницею та іншими контролюючими органами. Конкурентні переваги: сертифіковані товари мають більше шансів бути прийнятими на великих торгових платформах, таких як Amazon, eBay, або Etsy.

Як сертифікація впливає на продажі?

Сертифікація товарів є важливою складовою успіху на американському ринку. Вона не лише гарантує відповідність стандартам безпеки, але й покращує репутацію вашої компанії. Покупці з більшою ймовірністю купуватимуть сертифіковані продукти, адже це створює враження професіоналізму та довіри.

Перед тим, як запустити продажі на ринку США, важливо перевірити вимоги щодо сертифікації вашого товару. SkladUSA допоможе вам пройти цей процес без стресу та складнощів, забезпечуючи доставку товарів, митне оформлення та інші необхідні послуги. Працюючи з ними, ви отримуєте не лише швидку доставку, а й експертну допомогу в організації сертифікації товарів для США.