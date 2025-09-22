Конфлікт на Тернопільщині: депутат оголошений у розшук за побиття неповнолітнього

У Кременці оголошено в розшук депутата районної ради, підозрюваного у побитті неповнолітнього.

Кременецьким районним відділом поліції ГУНП в Тернопільській області розпочато розслідування у справі про побиття неповнолітнього. За результатами слідства, підозрюваним є депутат районної ради, який наразі оголошений у розшук.

Згідно з інформацією, наданою керівником Тернопільської обласної прокуратури Віталієм Панченком, конфлікт між підозрюваним і неповнолітнім хлопцем стався через суперечку, пов’язану з молодшим братом депутата. У ході сутички депутат застосував фізичну силу, вдаривши підлітка кулаком у обличчя та груди.

Інцидент стався на очах друга потерпілого, який став свідком події. Після того, як мама потерпілого звернулася до правоохоронців, депутат, який переховувався, відмовився з’явитися на виклик і ухилявся від слідства. У зв’язку з цим його було оголошено в розшук.

Кримінальні провадження та правова ситуація

Кримінальні провадження відкриті за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України. Слідчі Кременецького РВП продовжують розслідування, спрямоване на встановлення місця перебування депутата та притягнення його до відповідальності.

Правова нагадування

Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена в суді законним способом. Однак правоохоронці обіцяють зробити все можливе, щоб знайти підозрюваного та притягнути його до відповідальності.