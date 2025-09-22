Володимир Брославський: Герой, який віддав своє життя за Україну

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка з глибоким сумом повідомляє про непоправну втрату — на фронті загинув кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук, начальник відділу у справах молоді університету, колега, друг і улюблений викладач студентів Володимир Брославський. Він загинув сьогодні, рятуючи пораненого побратима.

Володимир Брославський був вірним патріотом, людиною, що присвятила своє життя служінню науці, студентам та Україні. У 2015 році, відразу після початку війни на Донбасі, він добровільно став учасником АТО. Він проявив неабияку мужність, рішучість і самовідданість, борючись за територіальну цілісність України. З початком повномасштабного російського вторгнення Володимир знову без вагань став на захист Батьківщини, в черговий раз продемонструвавши свою відданість рідній землі.

Протягом своєї науково-педагогічної діяльності в університеті Володимир Брославський залишив незабутній слід. Він був не лише висококваліфікованим фахівцем, а й наставником, який вмів надихати студентів на наукові дослідження та особистісний розвиток. Його здобутки у науці, теплі стосунки з колегами та студентами, а також активна громадська діяльність зробили його одним з найповажніших та найбільш шанованих викладачів університету.

Володимир був ініціатором та активним учасником багатьох громадських проектів, спрямованих на підтримку і розвиток талановитої молоді. Він вмів об’єднувати навколо себе молодь, надихати її на творчість та активність, створюючи можливості для особистісного і професійного зростання.

«Його життя було прикладом служіння науці, студентам і Україні», — зазначають колеги Володимира Брославського. У стінах університету він залишив не лише наукові доробки, але й безцінну людську теплоту, доброту та енергію, що заряжала всіх навколо.

Смерть Володимира — велика втрата для академічної родини ТНПУ, для студентів, яким він віддавав знання і своє серце, і для всієї України, яку він відстояв, віддавши своє життя.

Висловлюємо щирі співчуття родині, дружині, дітям, матері, сестрі, друзям, побратимам і всім, хто знав цього героя. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.

Вічна слава Герою! 🇺🇦