Електромобіль TOYOTA Bz4x 2WD Elite Long Range: інновації та надійність у сучасному дизайні

Якщо ви шукаєте автомобіль, який поєднує в собі енергетичну ефективність, інноваційні технології та неперевершену надійність, то електромобіль TOYOTA Bz4x 2WD Elite Long Range – це ідеальний вибір для вас. Цей сучасний електричний автомобіль втілює всі передові досягнення автомобільної промисловості та пропонує не лише зручність, але й високу продуктивність. Дізнатись більше про цю модель можна на сайті https://allo.ua/ua/elektromobili/jelektromobil-toyota-bz4x-2wd-elite-long-range.html.

Чому варто обрати TOYOTA Bz4x 2WD Elite Long Range?

Інноваційний дизайн і високий рівень комфорту

TOYOTA Bz4x 2WD Elite Long Range – це не лише електромобіль, це справжній витвір автомобільного мистецтва. Сучасний аеродинамічний дизайн з повітряними відводами дозволяє знижувати коефіцієнт супротиву, що в свою чергу підвищує ефективність енергоспоживання. Додатково автомобіль оснащений адаптивними чотирьохлінзовими фарами LED технології для оптимального освітлення на будь-якій дорозі.

Високий рівень комфорту в кожній поїздці

У салоні вас чекають комбіновані шкіряні сидіння з підігрівом і вентиляцією, що забезпечать максимальний комфорт як взимку, так і влітку. Просторий інтер’єр з передовими технологіями мультимедіа дозволить вам насолоджуватись кожною поїздкою.

Великий багажник

TOYOTA Bz4x 2WD Elite Long Range обладнаний надзвичайно містким багажним відділенням об’ємом 452 літри, яке можна розширити до 1300 літрів, якщо скласти сидіння. Це ідеальне рішення для довгих подорожей або сімейних поїздок.

Технічні характеристики

Ефективність і продуктивність

Електромобіль TOYOTA Bz4x 2WD Elite Long Range оснащений потужним постійним магнітним синхронним двигуном, що розвиває 150 к.с. (піка 150 кВт) і дозволяє досягати максимальної швидкості до 160 км/год. З ним ви зможете насолоджуватись безшумною їздою, що забезпечує виняткову стабільність на дорозі.

Вражаючий запас ходу

Запас ходу на одному заряді досягає 615 км, що робить цей електромобіль ідеальним для довгих подорожей та повсякденних поїздок. А час зарядки дозволяє швидко відновити потужність, щоб ви могли знову вирушити в дорогу.

Безпека і технологічна допомога водієві

TOYOTA Bz4x 2WD Elite Long Range обладнаний передовими системами безпеки, такими як активне гальмування, система допомоги при паркуванні, контроль тяги, парктронік, а також автопілот з рівнем L2. Всі ці технології працюють в комплексі, щоб забезпечити вам безпечну та комфортну поїздку.

Комфорт і технології на борту

Розумні функції для вашої зручності

Електромобіль оснащений Bluetooth, безключовим доступом, системою управління через мобільний додаток і навіть розпізнаванням голосу. З ним ви зможете управляти всіма функціями без зайвих зусиль.

Панорамне вікно та додаткові опції

TOYOTA Bz4x 2WD Elite Long Range пропонує панорамне вікно, що дозволяє насолоджуватися краєвидами під час поїздки, а також додаткові опції, такі як тепловий насос та рейлінги для додаткової зручності.

Електромобіль TOYOTA Bz4x 2WD Elite Long Range — це найкращий вибір для тих, хто цінує інновації, комфорт і надійність. Завдяки передовим технологіям, великому запасу ходу, а також сучасному дизайну, цей електромобіль стане надійним супутником у вашому щоденному житті.