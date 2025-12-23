Тернопільщина: ліквідація наслідків надзвичайних подій 22 грудня

Протягом доби рятувальники області тричі виїжджали на виклики — допомагали людям і запобігали подальшій небезпеці.

Пожежа трансформаторної підстанції

О 10:51 у селі Плотича Білецької громади сталася пожежа трансформаторної підстанції. Вогнем знищено ізоляційні матеріали та внутрішнє обладнання на площі 2 м². Завдяки швидким діям рятувальників вдалося врятувати саму підстанцію. Причина та збитки встановлюються.

Допомога медикам

О 06:39 у селі Добромишль Монастириської громади автомобіль екстреної медичної допомоги, що рухався на виклик, з’їхав на узбіччя й не міг продовжити рух. Пожежно-рятувальне відділення 19 ДПРЧ оперативно провело буксирування авто на дорогу з твердим покриттям. Бригада продовжила маршрут.

Небезпека у житловому будинку

О 14:34 у селі Підгороднє Підгороднянської громади мешканці виявили осине гніздо у вентиляційній шахті будинку. Рятувальники, прибувши на місце події, безпечно вилучили гніздо, усунувши загрозу для людей..

ДСНС — поряд, коли потрібна допомога!