Тернопільщина: ліквідація наслідків надзвичайних подій 22 грудня
Протягом доби рятувальники області тричі виїжджали на виклики — допомагали людям і запобігали подальшій небезпеці.
Пожежа трансформаторної підстанції
О 10:51 у селі Плотича Білецької громади сталася пожежа трансформаторної підстанції. Вогнем знищено ізоляційні матеріали та внутрішнє обладнання на площі 2 м². Завдяки швидким діям рятувальників вдалося врятувати саму підстанцію. Причина та збитки встановлюються.
Допомога медикам
О 06:39 у селі Добромишль Монастириської громади автомобіль екстреної медичної допомоги, що рухався на виклик, з’їхав на узбіччя й не міг продовжити рух. Пожежно-рятувальне відділення 19 ДПРЧ оперативно провело буксирування авто на дорогу з твердим покриттям. Бригада продовжила маршрут.
Небезпека у житловому будинку
О 14:34 у селі Підгороднє Підгороднянської громади мешканці виявили осине гніздо у вентиляційній шахті будинку. Рятувальники, прибувши на місце події, безпечно вилучили гніздо, усунувши загрозу для людей..
ДСНС — поряд, коли потрібна допомога!