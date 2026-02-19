Фізична реабілітація при болях у спині: що радять лікарі

Відновити здоров’я хребта дозволяють ефективні методи фізичної реабілітації. Вони призначаються як самостійно, так і комплексі, але обов’язково вимагають попередньої консультації з лікарем фізичної та реабілітаційної медицини. Цей фахівець має впевнитися у відсутності протипоказань для проведення певного методу реабілітації, провести фізичне обстеження та за потреби призначити проходження додаткової діагностики. Лише на підставі отриманих даних лікарем розробляється індивідуальна програма реабілітації, проходження якої забезпечить усунення хронічного болю, відновлення рухливості та дозволить запобігти прогресуванню захворювання.

Які методи фізичної реабілітації допомагають усунути біль у спині?

Біль у спині може бути пов’язаний з порушенням постави, перевантаженням, травмою, перенесеною операцією чи викликаний іншими причинами. Деякі методи реабілітації дозволяють не лише зняти біль у спині, а й знайти його точну причину та усунути її. При зверненні за медичною допомогою лікарі найчастіше призначають проходження наступних видів фізичної реабілітації для відновлення нормального стану хребта та зняття больового синдрому:

Neurac-терапія. Передбачає проведення лікувальних тренувань за допомогою унікальною підвісної системи Redcord. Саме Neurac терапія дозволяє виявити справжню причину болю, адже першим етапом її проведення є функціональна діагностика. Вона дає змогу визначити, які м’язи є перенапруженими, а які залишаються не залученими. Подальше виконання м’яких рухів на спеціальному тренажері дозволяє зняти біль та відновити правильну рухову активність, розробивши м’язовий корсет повністю.

Ударно-хвильова терапія. Належить до сучасних фізіопроцедур, які допомагають усунути процеси запалення, біль та прискорити регенерацію тканин, зокрема, хрящової. Лікувального ефекту вдається досягти завдяки впливу акустичних хвиль на тканини проблемних зон. Призначається ударно-хвильова терапія за наявності запалень м’язів, при остеохондрозі, грижі міжхребцевих дисків, травмах хребта. Але якщо причиною болю в спині є пухлина, процедура в таких випадках не проводиться. Загалом ударно-хвильова терапія демонструє високу ефективність після проходження повного курсу лікування, але й вже після перших процедур пацієнти відчувають чітко виражений знеболюючий ефект.

ЛФК. Завдяки комплексу індивідуально підібраних вправ вдається зміцнити спинні м’язи та відновити рухливість. Якщо правильно збалансувати навантаження між відділами хребта, то суттєво знижується ризик рецидиву. Також тренування спрямовані на нормалізацію тонусу м’язів, зняття спазмів, покращення кровообігу та живлення міжхребцевих дисків.

Лікувальний масаж. Допомагає усунути м’язові спазми, покращити мікроциркуляцію тканин та еластичність м’язів, а також сприяє загальному розслабленню. Пропрацювання тригерних точок може бути болісним, але значне полегшення відчувається після завершення фази відновлення, тобто через 1-2 дні.

