Тістечка з марихуаною: у Тернополі поліцейські в ході масштабної спецоперації затримали двох наркоділків

Близько 750 грамів “канабісу”, 50 тістечок із вмістом ТГК, “кратом”, 50 грамів псилоцибінових грибів, понад 37 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, лабораторне обладнання та засоби зв’язку вилучили правоохоронці Тернополя у двох наркоторговців. Усе відбувалося в межах загальнодержавної спецоперації “Рубікон”, яка тривала по всій території України.



У Тернополі до роботи були залучені оперативники сектору боротьби з наркозлочинністю Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками УБН ГУНП в Тернопільській області, бійці спецпідрозділів КОРД та РПОП, фахівці кримінального аналізу, слідчі, кінологи та співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснювала окружна прокуратура.



За даними слідства, один із фігурантів, 49-річний тернополянин, облаштував у своєму гаражі сучасну професійну лабораторію з вирощування коноплі. Він використовував якісне насіння, спеціальне освітлення, систему вентиляції та добрива. Після збору врожаю виготовляв “канабіс”, який реалізовував на території міста та області. Частину наркотичної сировини чоловік переробляв: шляхом термічної обробки витягував з марихуани основну психотропну речовину та випікав печиво з вмістом ТГК. За один такий “виріб” просив від 250 гривень.



У рамках документування злочинної діяльності правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного та осіб, які купували у нього наркотики. Оперативники виявили та вилучили готову продукцію, сировину, обладнання для вирощування конопель, понад 37 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, а також записники й мобільні телефони.



Інший фігурант – житель Тернополя 1999 року народження. Чоловік уже потрапляв у поле зору працівників поліції за реалізацію наркотиків по всій території України у складі ОЗГ. Справа щодо нього розглядається в суді.



Попри це, каже начальник УБН в Тернопільській області Михайло Димида, він продовжив незаконну діяльність. Фігурант закуповував “канабіс” гуртовими партіями, рекламував продукцію через власний телеграм-канал та організовував збут по всій Україні, зокрема шляхом поштових відправлень. Заборонений товар ретельно маскував у різноманітних побутових товарах. За даними слідства, він мав широкий асортимент наркотичних речовин і клієнтів із різних регіонів держави.



Обох чоловіків затримали відповідно до ст. 615 КПК України. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.







Поділіться:









