Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Володимира Побігушка

18 лютого цього року помер  учасник бойових дій, захисник-патріот, воїн АТО та повномасштабної війни ПОБІГУШКО Володимир Михайлович, 1977 р.н.,  житель села Іванків, повідомляють у Скала-Подільській громаді.

Висловлюємо слова щирого співчуття рідним та близьким Володимира ПОБІГУШКО,  розділяємо біль їх непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять Герою!

Слава Україні!

Героям слава!

Звершення чину поховання Володимира ПОБІГУШКО відбудеться 19 лютого о 14:00  годині у селі Іванків.

