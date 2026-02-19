Тернопіль відзначив уродини Патріарха Йосифа Сліпого: премія та марка в його честь

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї в день уродин, 17 лютого, відбулась Урочиста академія з міжнародною участю «Патріарх Йосиф Сліпий у контексті краєзнавства». Подію присвячено маловідомій та унікальній спадщині митрополита у царині краєзнавства.

Патріарх Йосиф Сліпий зробив неоціненний внесок у дослідження історії рідної землі, збереження пам’яток матеріальної, духовної культури та підтримку краєзнавчого руху в еміграції. Він був великий природолюб, дослідник, колекціонер, шанувальник талантів і мистецтва. Власні колекції дарував у фонди музеїв. У Римі заснував Музей із унікальним зібранням світової фауни. Артефакти, передані ним, зберігаються в Державному природознавчому музеї НАН України (м.Львів).

У пам’ятний день за заслуги у розвитку краєзнавчого руху, збереженні національної історико-культурної спадщини та природних скарбів України Патріарху Йосифу Сліпому

– присвоєно звання «Почесний краєзнавець України» (посмертно), а ще

– засновано Міжнародну премію імені Патріарха Йосифа Сліпого,

– випущено тематичний конверт і марку для спецпоашення.

Знакову подію організували: Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ, Тернопільська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.

Урочисту академію вели директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею, голова Тернопільської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Ярема Шатарський й заступниця з наукової роботи Наталія Чеканова. Молитовне благословення здійснив преосвященний владика Василій Семенюк.

Вітали з історичним моментом заступник директора Департаменту культури та туризму ТОВА Ігор Кульчицький, депутат Тернопільської обласної ради Михайло Тимошик, доктор історичних наук, голова НСКУ Олександр Реєнт (м. Київ; онлайн). Живими спогадами про зустріч з митрополитом в Мордовських таборах ділилась внучата племінниця Патріарха Люба-Ольга Двуліт (м. Львів). Засвідчували виступами краєзнавчі доробки глави УГКЦ науковці з Риму (Італія), Львова, Тернополя.

Патріарх Йосиф Сліпий завжди наголошував: «Народе, будь собою!», а це значить – знати свій рід, свою землю, кожен камінь своєї історії.