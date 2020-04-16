І все-таки … Чи можна повторно заразитися коронавірусом?

Карантин в розпалі, з новин ми регулярно дізнаємося про нові хворих, питань про covid-19 стає все більше, відповіді на них якщо і з’являються, то також змінюються з плином часу. Одне з питань, як і раніше актуальне. Чи правда, що навіть після одужання ймовірність заразитися вірусом залишається?

Розбираємося в питанні.

Число випадків зараження новим коронавірусів за офіційними даними становить понад 2 000 000, патоген продовжує поширюватися по всьому світу. Однак, останні дані також показують, що більше 525 тисяч осіб вже одужали. Відомо, що люди, які перехворіли на корона вірус, виробляють в своєму організмі антитіла, але залишається як і раніше незрозумілим, скільки буде тривати такий захист. Як виявилося, факт одужання не гарантує, що людина в майбутньому не буде піддана ризику повторного зараження захворюванням.

З чого все почалося?

В кінці лютого з’явилися повідомлення про те, що в Китаї частина пацієнтів повторно заразилися коронавірусом після того, як їх виписали з лікарні. Повторний позитивний тест на коронавірус отримали понад 100 осіб. Ця новина породила сумніви з приводу того, що до коронавірус може вироблятися імунітет. Такий стан справ означав би, що до тих пір, поки у нас не буде ефективної вакцини, ми всі можемо відчувати повторювані цикли інфекції.

Чому це могло трапитися?

Причиною повторного виявлення інфекції в Китаї могла стати перевантажена система охорони здоров’я. Лікарні не були готові до такого потоку хворих і лікарі були змушені виписувати людей, які, можливо, ще не повністю видужали, щоб звільнити місця для знову інфікованих пацієнтів. Відповідно, люди, які отримали знову позитивний тест на коронавірус могли ще не повністю оговтатися від захворювання.

Крім того, в лютому Ван Чень, директор державної Китайської академії медичних наук, підрахував, що тести на нуклеїнові кислоти, які використовуються в Китаї, були точними при виявленні позитивних випадків коронавірусу тільки в 30-50% випадків. Це означає, що похибка перших тестів була відносно висока. При поліпшенні самопочуття у пацієнта тест міг показати неправильний результат і хворого виписували. Потім недуга знову прогресувала.

Що говорить наука?

Окремі результати ряду невеликих експериментів на тваринах обнадіюють. Команда дослідників з Китайської академії медичних наук в Пекіні піддала впливу вірусу чотирьох макак. Через тиждень всі четверо відчували деякі симптоми атипової пневмонії і мали високе вірусне навантаження. Через 28 днів макаки остаточно одужали, і вчені підтвердили наявність антитіл до вірусу в їх кровотоці. Потім дослідники спробували повторно інфікувати двох з них, однак нічого не вийшло – тварини не захворіли. Це говорить про те, що у них вже був захисний імунітет до вірусу і двічі за короткий проміжок часу коронавірусом заразитися неможливо.

Підбиваємо підсумки

На підставі попередніх досліджень можна сказати, що організм здатний виробляти імунітет до коронавірусу. Але це не обов’язково означає довгостроковий імунітет. Деякі інші віруси в сімействі коронавірусів, які викликають звичайні застуди, як правило, викликають імунітет, але триває він приблизно три місяці. Тому повторне зараження коронавірусом можливо після того, як дія імунітету до цього захворювання закінчилося. Випадки повторної діагностики захворювання у пацієнтів могли бути так само пов’язані з неточністю самого тесту і повільним очищенням організму від вірусу.

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