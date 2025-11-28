На Тернопільщині чоловік загинув під власним автомобілем

27 листопада 2025 року в селі Лозова, що входить до складу Байковецької територіальної громади, сталася трагедія. Чоловік загинув через нещасний випадок за участю власного автомобіля.

За інформацією поліції, близько 13:00 на спецлінію надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги, які зафіксували смерть 75-річного місцевого жителя. Як з’ясувалося, потерпілий був водієм Toyota Auris. Він заїхав на територію свого домогосподарства, де, рухаючись заднім ходом, зупинився, однак не поставив машину на стоянкове гальмо. Внаслідок цього автомобіль самовільно почав рухатися і притиснув чоловіка до землі лівою частиною дверей.

Сусідка потерпілого викликала швидку допомогу, але, на жаль, медики не встигли врятувати життя. Чоловік помер від отриманих травм на місці трагедії ще до приїзду бригади екстреної допомоги.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин нещастя.

Поліція закликає водіїв уважно ставитись до безпеки на парковках та завжди користуватися стоянковим гальмом, щоб уникнути подібних трагічних інцидентів.