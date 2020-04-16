Як освятити пасхальні кошики вдома: інфографіка
Через епідемію коронавірусу в Україні посилили карантин, а влада щоразу закликає залишатися вдома. Українська греко-католицька церква дала поради щодо освячення пасхального кошика на Великдень у домашніх умовах.
Глава УГКЦ Святослав наголошує, щоб віряни не приносили на освячення кошики до храму, адже це можна зробити вдома.
Як освятити пасхальний кошик удома
- Освячення можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.
- У разі неможливості брати участі в трансляції богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити пасхальні страви.
За словами священнослужителя, кошики будуть освячені “силою і діянням Святого Духа та особливим наміром і молитвою церкви”.
Тож навіть в умовах суворих санітарних обмежень у такий спосіб ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння,
– запевнив блаженніший Святослав.
Окремо глава УГКЦ звернувся до священнослужителів з проханням не порушувати карантин та суворо дотримуватися правил.
Як Церква рекомендує святкувати Великдень
- УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
- УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов’язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
- У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.