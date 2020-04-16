Як освятити пасхальні кошики вдома: інфографіка

Через епідемію коронавірусу в Україні посилили карантин, а влада щоразу закликає залишатися вдома. Українська греко-католицька церква дала поради щодо освячення пасхального кошика на Великдень у домашніх умовах.

Глава УГКЦ Святослав наголошує, щоб віряни не приносили на освячення кошики до храму, адже це можна зробити вдома.

Як освятити пасхальний кошик удома

Освячення можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення. У разі неможливості брати участі в трансляції богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити пасхальні страви.

За словами священнослужителя, кошики будуть освячені “силою і діянням Святого Духа та особливим наміром і молитвою церкви”.

Тож навіть в умовах суворих санітарних обмежень у такий спосіб ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння,

– запевнив блаженніший Святослав.

Окремо глава УГКЦ звернувся до священнослужителів з проханням не порушувати карантин та суворо дотримуватися правил.

Як Церква рекомендує святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

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24 канал