Російська атака на Тернопіль: Встановлено особу ще однієї жертви, кількість загиблих зросла до 35

Кількість загиблих у Тернополі внаслідок ворожої атаки зросла до 35 осіб. За результатами ДНК-експертизи правоохоронцям вдалося ідентифікувати ще одну загиблу особу внаслідок ракетної атаки на Тернопіль. Це — 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса.

Таким чином, станом на 28 листопада 2025 року, кількість загиблих у результаті ракетного обстрілу зросла до 35 осіб, серед яких — 7 дітей. Водночас, ще 5 осіб вважаються безвісти зниклими, серед них — 1 дитина.

Слідчі дії з’ясовують всі обставини трагедії та тривають пошуки зниклих осіб.