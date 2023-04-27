Родині загиблого прокурора Тернопільської прокуратури Віталія Стадника вручили орден “За мужність”

Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш вручив державну нагороду синові загиблого на фронті Віталія Стадника – начальника управління Тернопільської обласної прокуратури. Захід відбувався у приміщенні Тернопільської обласної прокуратури за участі родини загиблого та колег, з якими він пропрацював понад 17 років.

Без бойового досвіду Віталій Стадник пішов боронити державу від ворога у перші дні повномасштабного вторгнення країни-агресора. Маючи на утриманні трьох неповнолітніх дітей та бронь на період мобілізації, він без вагань став до лав захисників Батьківщини, що виконували завдання в найгарячіших точках фронту.

Загинув смертю Героя 1 жовтня 2022 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу при евакуації поранених побратимів в районі села Давидів Брід Бериславського району Херсонської області.

Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Герої не вмирають! Вони живі, поки ми їх пам’ятаємо!

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури