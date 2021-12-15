Замки Тернопільщини туристи можуть побачити і в 3D-форматі

Оригінальні 3D-моделі первісних образів замків створюють науковці та студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив ректор вишу Богдан Буяк.

«Проєкт відтворення об’ємних моделей фортифікаційних споруд Тернопілля спільно розробили й опрацювали фахівці із фізико-математичного, історичного та інженерно-педагогічного факультетів. Так, історики ретельно досліджували минуле замків, збирали дані про них, усе, що можна було знайти в архівах. Далі інженери-програмісти опрацьовували отримані дані й після програмування переводили той чи інший замок у 3D-модель його первісного вигляду. Виготовлено вже понад 20 таких моделей тернопільських замків та один – Хотинської фортеці з Буковини», – розповів Буяк.

За його словами, сучасне обладнання, серед якого – програмне забезпечення, сканери, шість 3D-принтерів, зокрема поки що єдиний у Тернополі надпотужний, який придбали в університеті, –дають змогу відтворювати як зовсім мініатюрні замкові моделі, так і розміром метр на метр.

«Зараз наші студенти за допомогою викладачів вже беруть ці моделі замків і переносять їх в пізнавально-ігрові варіанти, розробляють віртуальні мандрівки ними, створюють такі собі українські ігрові вестерни, де розкривається історія цих споруд, знакові події, пов’язані із обороною замків. Нині до цього проєкту зголосилися долучитися наші колеги із двох польських та Стамбульського університетів. Для них це теж цікаво, адже із цими країнами пов’язана історія фортифікаційних споруд Тернопільщини. Це зрозуміло, адже свого часу представники однієї держави нападали на замки Поділля, іншої – захищалися в таких оборонних спорудах», – зазначив Буяк.

Завідувачка кафедри інформатики і методики її викладання ТНПУ Галина Генсерук додала, що проєкт створення 3D-моделей замків Тернопілля переміг на Всеукраїнському фестивалі інновацій, отримавши приз глядацьких симпатій.

Нині 3D-моделі тернопільських замків – «родзинка» туристичних виставок, їх вже бачили у Києві, за кордоном. Процес їхнього відтворення у формі об’ємних моделей у тернопільському виші триває.

Як повідомляв Укрінформ, на Тернопільщині нараховується понад 30 замків – третина від усіх фортифікаційних споруд України. Зараз фахівці обласного управління культури і туризму створюють QR-коди із розташуванням їх на інформаційних стендах біля входів до замків і з подальшою віртуальною мандрівкою давніми оборонними спорудами краю.