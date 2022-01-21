Лютий – місяць профілактики онкології молочних залоз

Потурбуйтесь про своє здоров’я! Онкологія не спить!

“У вас рак”. Ви впевнені, що в найближчі кілька років не почуєте ці слова? Кожна шоста людина у світі помирає від онкології або від серцево-судинних захворювань, але при цьому на ранній стадії шанси одужати близькі до 100%. Як не пропустити хворобу?

Відкладіть прибирання, похід в спортзал чи по магазинах та сходіть, врешті-решт, до лікаря!

МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» піклується про пацієнтів, тому весь 2022 рік ми присвячуємо профілактиці виникнення онкологічних та серцево-судинних захворювань.

У лютому закликаємо вас потурбуватись про здоров’я молочної залози та пропонуємо вам два варіанти обстежень.

Пакет «Базовий» Пакет «Розширений» Консультація мамолога УЗД молочних залоз Консультація мамолога УЗД молочних залоз Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (CSD) 750 грн 525 грн 1170 грн 819 грн

Приходьте. Проходьте. Перевіряйте. Профілактуйте. Обстежуйтесь самі, а також обстежуйте своїх близьких. Ваше життя – у ваших руках.

Запис за номером (068) 752 52 52 чи (0352) 52 52 52.