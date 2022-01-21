7 млн. 400 тис. грн. втратив Тернопіль через депутатів лише за одну сесію!

«Сила Людей» продовжує аналізувати та оприлюднювати рішення Тернопільської міської ради 8-го скликання, які призвели до прямих втрат бюджету громади.

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ (орієнтовні) за результатом 11-ї сесії (17 грудня 2021 р.) становлять орієнтовно СІМ МІЛЬЙОІВ ЧОТИРИСТА П’ЯТДЕСЯТ ТИСЯЧ гривень.

А саме:

Рішення № 8/11/140

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. М. Шашкевича громадянам Швайлик М.М. і Крушельницький О.В.

В обхід аукціону, безкоштовне надання у приватну власність двох земельних ділянок в комерційно привабливому місці під так звані «індивідуальні гаражі» площею 87 м. кв., при реальній потребі до 25 м. кв.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 700 тис. грн.

Рішення № 8/11/175

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.15 Квітня Чабан М.В. і Радомінська Т.М.

В обхід аукціону, безкоштовне надання двох земельних ділянок у приватну власність в комерційно привабливому місці вздовж вулиці з одним з найінтенсивнішим автомобільним рухом під так зване «садівництво» загальною площею 2400 м. кв.

Детальніше про дану оборудку розповідав депутат «Сили Людей» Олег Різник – http://sl.te.ua/?p=2727

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 6,5 млн. грн.

Рішення № 8/11/194

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Дружби, 2 гр. Крамару В. З.

Заключний етап оборудки з безкоштовного, в обхід аукціону, надання земельної ділянки у приватну власність в комерційно привабливому місці під індивідуальний гараж площею 100 м. кв., при реальній потребі до 25 м. кв.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 250 тис. грн.

Це лише найбільш помітні рішення, де відносно легко можна побачити втрати бюджету.

Насправді, є значна кількість бюджетних та інших земельних рішень, через які громада несе великі збитки.

Аналіз попередніх десяти сесій за посиланнями:

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за підсумками одинадцяти сесій становлять орієнтовно 152 мільйони 50 тисяч гривень.