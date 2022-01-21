1 057 нових випадків COVID-19 та 7 смертей на Тернопільщині. Дані на 21 січня

1 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 20 січня 2022 року.

Також за останню добу:

летальних випадків – 7:

1 – чоловік 30р., Кременецький район;

2 – жінка 68р., Тернопільський район;

3 – жінка 66р., м. Тернопіль;

4 – жінка 59р., Тернопільський район;

5 – жінка 72р., Чортківський район;

6 – чоловік 61р., Тернопільський район;

7 – жінка 85р., Тернопільський район.

одужало – 213 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 2 192

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 114 078 осіб;

одужало – 1060 58 осіб;

летальних випадків – 2 195 (та 3 випадки – жителі інших областей).