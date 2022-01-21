08:38 | 21.01.2022
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1 057 нових випадків COVID-19 та 7 смертей на Тернопільщині. Дані на 21 січня

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1 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 20 січня 2022 року.

Також за останню добу:

🔺 летальних випадків – 7:

1 – чоловік 30р., Кременецький район;

2 – жінка 68р., Тернопільський район;

3 – жінка 66р., м. Тернопіль;

4 – жінка 59р., Тернопільський район;

5 – жінка 72р., Чортківський район;

6 – чоловік 61р., Тернопільський район;

7 – жінка 85р., Тернопільський район.

🔺 одужало – 213 осіб

🔺 проведено досліджень методом ПЛР – 2 192

❗️ За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺 захворіло – 114 078 осіб;

🔺 одужало – 1060 58 осіб;

🔺 летальних випадків – 2 195 (та 3 випадки – жителі інших областей).

✅ Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 12 975 (12 197 одужало, 289 летальних):
⬆️ в т.ч. м. Кременець – 2 441 (2 123 одужало, 61 летальних).
– Тернопільський район – 68 060 (63 465 одужало, 1 251 летальних):
⬆️ в т.ч. м. Тернопіль – 30 369 (28 224 одужало, 547 летальних).
– Чортківський район – 33 043 (30 396 одужало, 652 летальний):
⬆️ в т.ч. м. Чортків – 4 263 (3 926 одужало, 53 летальних).
🌍 Географія поширення нових випадків:
⭕️ Кременецький район (95 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 13
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 4
• Кременецька міська ОТГ – 37
• Лановецька міська ОТГ – 18
• Лопушненська сільська ОТГ – 3
• Почаївська міська ОТГ – 6
• Шумська міська ОТГ – 13
⭕️ Тернопільський район (518 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 28
• Бережанська міська ОТГ – 13
• Білецька сільська ОТГ – 14
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 33
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 32
• Зборівська міська ОТГ – 8
• Золотниківська сільська ОТГ – 4
• Іванівська сільська ОТГ – 4
• Козівська селищна ОТГ – 53
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 1
• Микулинецька селищна ОТГ – 11
• Нараївська сільська ОТГ – 10
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 21
• Підгаєцька міська ОТГ – 19
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 2
• Скалатська міська ОТГ – 13
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 33
• Тернопільська міська ОТГ – 217

⭕️ Чортківський район (444 особи):

• Білобожницька сільська ОТГ – 5

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 5

• Борщівська міська ОТГ – 42

• Бучацька міська ОТГ – 34

• Васильковецька сільська ОТГ – 4

• Гримайлівська селищна ОТГ – 9

• Гусятинська селищна ОТГ – 35

• Заводська селищна ОТГ – 8

• Заліщицька міська ОТГ – 48

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 2

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 9

• Колиндянська сільська ОТГ – 1

• Копичинецька міська ОТГ – 24

• Коропецька селищна ОТГ – 15

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 13

• Монастириська міська ОТГ – 60

• Нагірянська сільська ОТГ – 7

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 5

• Товстенська селищна ОТГ – 9

• Трибухівська сільська ОТГ – 14

• Хоростківська міська ОТГ – 24

• Чортківська міська ОТГ – 71

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