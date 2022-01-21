1 057 нових випадків COVID-19 та 7 смертей на Тернопільщині. Дані на 21 січня
1 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 20 січня 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 7:
1 – чоловік 30р., Кременецький район;
2 – жінка 68р., Тернопільський район;
3 – жінка 66р., м. Тернопіль;
4 – жінка 59р., Тернопільський район;
5 – жінка 72р., Чортківський район;
6 – чоловік 61р., Тернопільський район;
7 – жінка 85р., Тернопільський район.
одужало – 213 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 2 192
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 114 078 осіб;
одужало – 1060 58 осіб;
летальних випадків – 2 195 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Чортківський район (444 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 5
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 5
• Борщівська міська ОТГ – 42
• Бучацька міська ОТГ – 34
• Васильковецька сільська ОТГ – 4
• Гримайлівська селищна ОТГ – 9
• Гусятинська селищна ОТГ – 35
• Заводська селищна ОТГ – 8
• Заліщицька міська ОТГ – 48
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 9
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 24
• Коропецька селищна ОТГ – 15
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 13
• Монастириська міська ОТГ – 60
• Нагірянська сільська ОТГ – 7
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 5
• Товстенська селищна ОТГ – 9
• Трибухівська сільська ОТГ – 14
• Хоростківська міська ОТГ – 24
• Чортківська міська ОТГ – 71