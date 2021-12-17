Не соромно запитати. Міфи і правда про контрацепцію від тернопільського гінеколога

Про сучасні методи контрацепції сьогодні знають усі – інформація у відкритому доступі, а соціальна реклама раз у раз акцентує увагу на важливості безпечного сексу. Проте деяким цю тему обговорювати все ще ніяково, звідси виникають нові питання і міфи.

Презерватив захищає від усього

Сьогодні презерватив – найпопулярніший метод контрацепції. Він дійсно може захистити від вагітності та венеричних захворювань. Поки що це найнадійніший метод.

Годування грудьми не дозволяє завагітніти

Це не міф, а справді правда. Хоча і тут є свої “але”, досить важливі. Це називається лактаційна аменорея – така особливість жіночого організму, яка пригнічує овуляцію у перші місяці грудного вигодовування. Але ефективність цього – не більше 70%. Діє цей метод лише перші півроку після пологів та за важливої ​​умови: годування груддю відбувається частіше, ніж через кожні три години. Якщо відбуваються послаблення такого режиму, то можливість завагітніти досить велика.

Спринцювання – чудовий метод екстреної контрацепції

Почнемо з того, що спринцювання не метод контрацепції. Та й загалом не метод. Передбачається, що впорскування в піхву слабкого розчину оцту (деякі використовують лимон або мило) здатне запобігти вагітності. Насправді сперматозоїди з піхви вже ніякою спринцівкою вимити неможливо.

Молодим жінкам заборонено використовувати внутрішньоматкові засоби контрацепції

Як правило, так, спіралі ставляться тільки після пологів, жінкам, які вже народжували. Крім того, ризик запалення при носінні спіралі занадто високий. Наразі це відомо і доведено.

Гормональна контрацепція сприяє набору зайвої ваги

Звісно, ​​це міф. Сучасна контрацепція не сприяє набору зайвої ваги. Тим більше зараз є контрацептиви, які сприяють виведенню зайвої рідини з організму.

Спіраль позбавляє відчуттів

Це не правда. Спіраль не позначається на відчуттях при статевому акті. Але взагалі спіраль – не найсприятливіший метод контрацепції для жіночого здоров’я. Плюси в тому, що жінка ставить спіраль і забуває про це: не потрібно щодня пити таблетки, це зручно, не впливає на характер менструального циклу.

Після клімаксу можна не оберігатися

Так, звичайно, відсутня овуляція, можна не боятися завагітніти. Але від інфекцій оберігатися обов’язково – цього ніхто не скасовував. Єдиний доступний бар’єрний метод сьогодні – це презерватив.

Ціна презервативу впливає на його якість

Це правда. Насамперед потрібно звертати увагу на ціну та на фірму.

У партнера може бути алергія на презервативи

Алергія на презервативи справді існує. Правильніше її назвати “алергія на латекс”, бо 99% презервативів таки латексні. Але давайте не забуватимемо про наявність поліуретанових презервативів 😉

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