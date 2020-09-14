Що в пляшці? Або чому пивоварня «Опілля» використовує «традиційну» тару

Одне і те ж пиво, запаковане в різну тару, сприймається любителями хмільного напою дуже суб’єктивно. Одні – обирають пиво лише в скляних пляшках, інші ж, навпаки, – ПЕТ-пляшках. Торгова марка «Опілля» випускає продукцію в різній тарі, щоб задовільнити смаки усіх споживачів. Однак, в компанії наголошують: пиво виготовляють завжди за однією технологією і в однакових умовах, незалежно від упакування.

Одне і те ж пиво, запаковане в різну тару, сприймається любителями хмільного напою дуже суб’єктивно. Одні – обирають пиво лише в скляних пляшках, інші ж, навпаки, – ПЕТ-пляшках. Торгова марка «Опілля» випускає продукцію в різній тарі, щоб задовільнити смаки усіх споживачів. Однак, в компанії наголошують: пиво виготовляють завжди за однією технологією і в однакових умовах, незалежно від упакування.

Пиво в скляних пляшках — це вже, скоріше, класика, якої дотримується торгова марка «Опілля» упродовж багатьох років. Передусім така тара — екологічна, пиво в ній краще зберігається та не втрачає своїх смакових якостей. ПЕТ-пляшка – це сучасний тренд. Левова частка пива в усій країні розливають саме у ПЕТ-пляшки. Вони практичні і зручні, саме тому популярні серед українців.

Скляна пляшка є «традиційною» для класичних європейських сортів пива лагерного типу, до яких належить лінійка «Опілля».

«Пляшка, у яку наливається «Опілля» найбільше підходить під опис так званої пляшки для лагера. У таку тару вперше масово почали наливати сорти пива лагерного типу в час, коли цей вид пива потіснив на ринку елі й портери. Тож теперішня пляшка «Опілля» крім екології це й певна данина класичним європейським пивним традиціям. До речі, можна звернути увагу, що багато європейських пивоварень із багатовіковою історією, досі використовують саме пляшку такої форми»,— зауважив Володимир Гомівка.

У Європі споживачі надають перевагу скляній тарі. Про це свідчать і незалежні маркетингові дослідження. Опитування проводили в 19 країнах світу. Результати опитування серед майже 10 тисяч респондентів такі: 88 % переконані, що склу можна довіряти, коли мова йде про здоровий способі життя. 87 % вважають, що скло, як ніякий інший матеріал зберігає смак харчових продуктів і напоїв, і 83 % вважають за краще скляну тару, як захист від сторонніх хімічних речовин.

«Виробництво кожної нової пляшки потребує витрат енергії, матеріалів, а, отже, і збільшення викидів шкідливих речовин у повітря. «Опілля» використовуючи тару повторно сприяє зменшенню кількості сміття»,— зазначив представник «Опілля».

Для поціновувачів «Опілля» головне не тільки яка пляшка, а що в ній. Тому виробники живого пива найперше дбають про якість продукції. Мабуть, через те, тому кількість поціновувачів «Опілля» щороку зростає. А є й такі, що вже впродовж багатьох років віддають перевагу лише такій торговій марці.